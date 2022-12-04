中國力拚長者疫苗接種！長沙女驚見父「死了才打第3劑」
中國在「白紙運動」反封控的訴求下逐步鬆綁各地防疫政策，同時極力呼籲提高老年人口的疫苗施打率，這被專家認為邁向經濟重新開放的關鍵步驟。然而近來卻有網友投訴自己的父親生前中風並沒有施打過疫苗，在過世後健康碼卻突然顯示「3劑疫苗完全接種」，引發不少民眾質疑。
國際中心楊智傑／綜合報導
中國防疫政策近期出現不少變動，一名居住長沙的屈姓女網友表示，自己的父親因為中風癱瘓在床上在疫情期間一直沒接種疫苗，自從上個月當局要求各地加強長輩接種疫苗後，她發現與自己手機綁定的父親「健康碼」，竟然顯示爸爸在5月10日接種第1劑、7月9日接種第2劑、8月7日接種第3劑，但父親早就在今年8月2日過世，經過通報後，長沙地橋驛鎮的衛生院才回應是因「系統出錯導致」並稱已經更正。
不少中國網友直呼荒謬，該起經歷也紛紛釣出許多留言指出有類似情況「朋友人在廣州，沒打第3劑顯示在老家接種」、「朋友因懷孕跟哺乳都沒接種疫苗，結果等要打時系統顯示已打兩針」，許多中國網友也忍不住狠酸「手動調高老年人接種率」、「年底衝業績」、「沒想到陰間也重視疫情防控」等。
事實上根據中國國家衛健委聲明，中國目前約有九成人口完全接種疫苗，但80歲以上的接種率卻相對低很多，只有65.8%的人完全接種，且只有四成施打加強劑。當局計畫將加強推動養老院的疫苗接種，要求不願接種疫苗的長者提供「拒絕理由」，並稱政府將運用大數據找出尚未施打的老年人。
紐約時報指出，中國官員經常提到老人、小孩這樣的脆弱群體，正是中國無法放鬆防疫的原因，而老年人口的低疫苗覆蓋率也被認為是解封的一大阻礙，當局擔憂未受保護的老年人口一旦大規模感染，將對地方醫療照護系統帶來超載壓力。