女天冷吃鍋「經血爆量接不住」！醫曝元凶：飲食禁忌要避

AirPods Pro 2開箱！推坑6亮點　通透模式人聲超自然大推

▲AirPods Pro 2正式在台開賣，《NOWnews今日新聞》搶先體驗後分享6大推坑亮點。(圖／記者周淑萍攝)
▲AirPods Pro 2正式在台開賣，《NOWnews今日新聞》搶先體驗後分享6大推坑亮點。(圖／記者周淑萍攝)

記者周淑萍/綜合報導

蘋果AirPods Pro 2日前正式在台灣開賣，《NOWnews今日新聞》搶先體驗新款耳機，在通透模式下人聲的表現相當自然，頗令人驚艷，至於降噪效果則是維持了基本的水準，另外，這次在充電盒上也有很明顯的進步，塞入了U1晶片，可以透過「尋找」來精準的找尋位置，還自帶音效，可透過聲音來協尋，功能強大，售價7490元，較上一代的7990元，還便宜了500元，頗具吸引力，以下整理AirPods Pro第二代6大亮點。

我是廣告 請繼續往下閱讀
亮點1：主動式降噪提升2倍

配置了全新H2晶片，提供更進階的「主動式降噪」，結合低失真音訊 驅動單體以及聲學透氣孔和優化的麥克風位置，號稱可以比上一代提升兩倍噪音消除量。實際測試，於吵雜的咖啡廳使用，至少可以消除70~80%的環境雜聲，表現頗具水準。

亮點2：通透模式人聲更加自然

H2 晶片帶來更快的適應性和語音增強演算法，可讓「通透模式」和「主動式降噪」中的人聲更加自然。不同於其他的通透模式，AirPods Pro 2帶來的人聲更自然，大幅減少低頻的電流聲，更自然舒服。

亮點3：找得到的充電盒

全新 MagSafe 充電盒配備 U1 晶片， 可以透過手機上的「尋找」app找到位置，且充電盒內建揚聲器，可以在手機上按下提示音來尋找，同時提示音包括電池電量過低、充電開始或配對完成，且在充電盒側面加入掛繩孔，充電盒支援IPX4防水等級。

亮點4：電池續航力增加

在新一代「主動式降噪」模式中，一次充電可提供最多長達 6 小時的聆聽時間，比上一代產品增加 33%。在使用充電盒的情況下，可以在「主動式降噪」模式中獲得長達 30 小時的聆聽時間，多出 6 小時。充電方式，現除了 MagSafe 充電器、Qi 認證充電板或 Lightning 連接線之外，還可以用 Apple Watch 充電器為 AirPods Pro充電。

亮點5：耳機柄操控加入音量控制

耳機外型保留了耳機柄設計，全新的電容感測層，透過按壓和觸控滑動操控，按一下即可播放、暫停或接聽電話，按兩下即可跳至下一首曲目，按三下即可跳回上一首曲目，長按可在主動式降噪與適應性通透模式之間進行切換，且向上或向下滑動即可調整音量，實際操控，每一次的捏壓都會有音效，可以明確知道有沒有操控成功，加入音量的調整更加方便。

亮點6：個人化空間音訊

根據每個人對聲音及其發出方向的感知都不盡相同，經過耳朵精準調整環繞音效體驗， 運用 iOS 16 和 iPhone 上的原深感測相機，設定完成後，音樂、聲音，以及影片內容中的聲音元素就會更加清晰，並更加準確地圍繞著你。

▲AirPods Pro 2。(圖／記者周淑萍攝)
▲AirPods Pro 2完整盒箱內有4種不同尺寸耳塞和電源線，售價7490元。(圖／記者周淑萍攝) 

▲AirPods Pro 2。(圖／記者周淑萍攝)
▲AirPods Pro 2的充電盒側面加入掛繩孔。(圖／記者周淑萍攝)
▲AirPods Pro 2。(圖／記者周淑萍攝)
▲AirPods Pro 2能透過按壓來控制。(圖／記者周淑萍攝)
▲AirPods Pro 2。(圖／記者周淑萍攝)
▲可以透過「尋找」開啟播放聲音功能，讓AirPods Pro 2可以發出聲音藉此方便尋找。(圖／記者周淑萍攝)

好市多「這款」耳機一開賣秒殺！網友激動：哪裡還有貨？

3大音樂串流平台年底都玩「這個」　還能做心理測驗好神

《Zenly》確定明年2/3關閉！5大重點報你知：想備份必學

世足熱潮／深夜外送爆量！嘴巴停不了「這2樣」熱賣增2成

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀