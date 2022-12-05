AirPods Pro 2開箱！推坑6亮點　通透模式人聲超自然大推

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配置了全新H2晶片，提供更進階的「主動式降噪」，結合低失真音訊 驅動單體以及聲學透氣孔和優化的麥克風位置，號稱可以比上一代提升兩倍噪音消除量。實際測試，於吵雜的咖啡廳使用，至少可以消除70~80%的環境雜聲，表現頗具水準。
亮點2：通透模式人聲更加自然
H2 晶片帶來更快的適應性和語音增強演算法，可讓「通透模式」和「主動式降噪」中的人聲更加自然。不同於其他的通透模式，AirPods Pro 2帶來的人聲更自然，大幅減少低頻的電流聲，更自然舒服。
亮點3：找得到的充電盒
全新 MagSafe 充電盒配備 U1 晶片， 可以透過手機上的「尋找」app找到位置，且充電盒內建揚聲器，可以在手機上按下提示音來尋找，同時提示音包括電池電量過低、充電開始或配對完成，且在充電盒側面加入掛繩孔，充電盒支援IPX4防水等級。
亮點4：電池續航力增加
在新一代「主動式降噪」模式中，一次充電可提供最多長達 6 小時的聆聽時間，比上一代產品增加 33%。在使用充電盒的情況下，可以在「主動式降噪」模式中獲得長達 30 小時的聆聽時間，多出 6 小時。充電方式，現除了 MagSafe 充電器、Qi 認證充電板或 Lightning 連接線之外，還可以用 Apple Watch 充電器為 AirPods Pro充電。
亮點5：耳機柄操控加入音量控制
耳機外型保留了耳機柄設計，全新的電容感測層，透過按壓和觸控滑動操控，按一下即可播放、暫停或接聽電話，按兩下即可跳至下一首曲目，按三下即可跳回上一首曲目，長按可在主動式降噪與適應性通透模式之間進行切換，且向上或向下滑動即可調整音量，實際操控，每一次的捏壓都會有音效，可以明確知道有沒有操控成功，加入音量的調整更加方便。
亮點6：個人化空間音訊
根據每個人對聲音及其發出方向的感知都不盡相同，經過耳朵精準調整環繞音效體驗， 運用 iOS 16 和 iPhone 上的原深感測相機，設定完成後，音樂、聲音，以及影片內容中的聲音元素就會更加清晰，並更加準確地圍繞著你。