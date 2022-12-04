EPIK HIGH新莊突嗨喊：BTS RM！唱到一半上演無尾熊抱抱
南韓知名嘻哈團EPIK HIGH相隔3年來台，今（15日）於新莊開唱，吸引2000名歌迷朝聖。Tablo晚間努力用中文與大家溝通，一句話參雜中、英、韓文，見狀台下聽不懂，他用中文表示「不好意思」，Tablo更透露有時「過得不太好」，但認為人生本來就不會一帆風順，他也希望粉絲能透過EPIK HIGH的作品得到療癒；甚至提到近期跟BTS的RM合作；以及團體的新專輯即將推出。
記者陳雅蘭/新北報導
EPIK HIGH表演完《Here》、《Prequel》、《Fly》後，Tablo一一介紹成員Mithra Jin 、DJ Tukutz，便用中、韓、英三種語言表示「大家好」，並模仿《非常律師禹英禑》中，英禑和董格拉米的打招呼方式，他用中文說：「很開心看到你們，我想死你們了，我是T to the a to the b～lo aka Haru爸爸！」
Tablo用中文問台下：「你們會說韓文嗎？」歌迷以韓文回應後，他用中、英、韓語說：「我嚇到了，大家非常聰明，那麼厲害，讓我有點害怕，大家真的非常，很好，真的太厲害！真的！很高興，謝謝！」此時台下大喊「Tablo很帥」，他也以「我愛你」回應粉絲的愛。
今晚有很多歌迷是首次見到EPIK HIGH，Tablo開心大家做出對的選擇，表示一但歌迷自願進入EPIK HIGH的宇宙，「你們就無法自由選擇離開」。Tablo也提到生活時好時壞，用中文大嘆：「人生真的很奇怪！」但他覺得EPIK HIGH的作品能帶給大家人生啟發與溫暖，亦表示不管是15秒、15天、15年的粉絲，對他們來說都非常珍貴，語畢便帶來《Super Rare》。
他們唱到《LOVE LOVE LOVE》時，Mithra Jin跟Tablo上演無尾熊抱抱，掀起全場瘋狂尖叫。Tablo也提到BTS的RM發行新專輯《Indigo》，他有與對方有合作〈All Day〉，以中文說：「非常好，謝謝謝謝！」並透露EPIK HIGH將發行新專輯，要大家敬請期待。