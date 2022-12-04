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蔡英文邀集府院黨高層開會　立法院會結束後檢討佈局

▲民進黨九合一選舉大敗，蔡英文辭去黨主席為敗選負責。（圖／記者葉政勳攝）
▲民進黨九合一選舉大敗，蔡英文辭去黨主席為敗選負責。（圖／記者葉政勳攝）

記者陳威叡／台北報導

民進黨九合一大選面臨全面潰敗，總統蔡英文辭去黨主席為敗選負責，今（4）日邀集包括副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、國安會秘書長顧立雄、民進黨立法院黨團總召柯建銘與兼任民進黨代理主席的高雄市長陳其邁，就選後國內及國際政經局勢，及執政團隊檢討及興革之處進行深入討論，會議歷時2個半小時，過程中也達成共識，針對府院與各部會下一個階段的佈局，將在立法院會期結束後，進行檢討。

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總統府發言人張惇涵轉述，執政黨面對選舉挫敗，總統蔡英文除辭去黨主席職務、承擔政治責任外，也認為此時是深切反省的時刻，相互指責不如共同檢討。而今日會議初步就4個重點面向聚焦討論。

首先執政團隊要更與人民感同身受，減輕人民負擔，在全球變局、疫情衝擊、通膨壓力下，執政團隊雖然每天都全力因應挑戰，但必然有欠周全，需要再努力之處。執政團隊必須更與人民感同身受，蔡英文也請行政院持續維持經濟與疫情的穩定，也更需要加強政策作為，照顧人民。而接下來的施政重點，將強化後疫情時代下，協助受衝擊產業，抑制高房價問題，照顧弱勢家庭及青年協助等重點著手，持續降低全球通膨的衝擊、平衡民生物價，來減輕人民生計負擔。

第二執政團隊必須謙虛以對，朝野降低對抗，中央地方共同合作，張惇涵指出，這次大選，在野黨在多數的縣市取得執政權；因此中央執政團隊必須謙虛以對，面對新民意產生的縣市首長。在朝野關係上，執政團隊希望以協商來降低對抗，縮小差異，務使各項政策方案可以符合國家及人民的最大利益。而在中央與地方關係上，中央一定會與地方政府合作，務使中央政策及作為，可以貫徹並有效執行，也讓中央政策的推動與地方需求，可以作更完整的溝通。

第三執政團隊要集眾人之力，確保國家安全與台海和平穩定，張惇涵表示，確保國家的安全與利益，以及守護國家安全的決心，不應受到選舉結果而動搖。實際上，國際局勢從美中競爭、烏俄戰爭以來，所引發的政治、經濟衝擊，在在都影響兩岸關係及區域和平穩定。尤其中國對台灣的威逼情勢更為明顯，且在認知作戰推波助瀾下，台灣人民也會憂慮台海發生軍事衝突的可能。但與會者皆認為，沒有人要戰爭，台灣政府與人民是如此，國際社會也如此，中國方面也是如此。

張惇涵轉述，台灣的安全，攸關區域，甚至於世界的和平與穩定。政府會盡全力與區域間的利害關係者共同管控風險；而區域間利害相關者眾，集眾人之力，必能尋求出共同有效控管風險的方案。持續強化自我防衛能力，更有力的確保國家安全與利益，爭取更多的國際支持。這也應該是台灣不分朝野努力的目標。

最後則是執政團隊要穩定政局，也要開展新局，張惇涵指出，至於選後府院黨的佈局，民進黨已經按部就班進行新任主席的選舉程序。而針對府院與各部會下一個階段的佈局，將在立法院會期結束後，進行檢討。執政團隊要穩定政局，也要開創新局。

張惇涵提到，今日會議歷時約2個半小時，選後的各項檢討工作不會到今天就停止；但總統蔡英文認為，國家前進的腳步不能停下來，必須站穩腳步，讓台灣繼續往前進。

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