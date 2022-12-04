農畜聯合開放日 台灣水鹿產品吸睛產官學合作創研發佳績
睽違2年由畜產試驗所與台南區農業改良場共同舉辦的「2022農畜聯合開放日暨26屆種苗節」，今(4)日在台南區農業改良場熱鬧登場，甫獲台南地區傑出經理人新創事業獎的台灣鹿茸生物科技股份有限公司執行長林昆鋒，亦帶著其研發商品參加展出。
記者張振興/台南報導
執行長林昆鋒表示，台灣鹿茸生物科技股份有限公司是傳統畜牧業轉型成科技農企且進駐畜試所育成中心，透過產官學合作對鹿隻相關生物技術進行多方研發應用，創新鹿茸萃取技術，目前已完成7件產學合作案及11項技術移轉案。經畜試所與台大動科系團隊多年研究的結果，呈現台灣水鹿鹿茸萃取物對傷口修復、抗發炎、抗感染等應用有正向幫助，於是公司創新將鹿茸結合益生菌開發出全新鹿茸益生菌，推動了鹿茸加值的應用。
林昆鋒說，一般民眾對鹿茸產品認識太侷限，要讓消費者瞭解國產鹿茸，須充分說明鹿茸產品的好處及增加鹿茸產品曝光度，開發出更多樣的鹿茸生技品。目前該公司除了鹿茸益生菌之外，也成功開發出有別於傳統的加值性生技產品，包含美容保養品及保健品，消費者的肯定也鹿茸生技產品發展具有消費市場競爭力。
林昆鋒帶動了整體鹿產業的經濟發展效益，100年榮獲全國10大神農獎、108年榮獲台灣畜牧事業獎及科技農企業菁創獎、109年榮獲台灣百大MVP經理人獎、110年榮獲台南優質農產品-南得極品認證、111年榮獲台南地區傑出經理人新創事業獎。期許未來國產鹿茸的優勢輔以創意行銷突破重圍，讓鹿茸台灣隊的合作研發成果，能備受國際市場認可；讓台灣鹿歷史最悠久的養鹿產業能自紅海脫困，拓展新藍海，展露頭角。