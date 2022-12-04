狂收借貸簡訊！他拉下臉借錢卻被「已讀不回」 原因曝光
民眾收到手機借貸訊息，時常都會懷疑是詐騙或者高利貸而視而不見，不過就有一名網友分享一張截圖，內容是他日前向一個借款訊息的人諮詢的對話，只見一開始對方很迅速地回他，但得知他的要求後就「已讀不回」，讓他直呼「我拉下臉開口來跟你們借，啊你們又不幫忙」，網友一看截圖笑稱「救急不救窮ㄚ，怎麼這樣子沒同理心」，引發熱論。
編輯中心／綜合報導
一名網友在臉書社團「爆廢公社」分享一張對話截圖，原PO向借貸的人問好，對方回應「你是需要諮詢借款嗎」，原po也反問「可以借多少？」，接著對方熱情又迅速地回答「線上申請、線上審核、線上撥款、不抵押、不照會、免保人、填寫資料審核通過、快速撥款」，同時也好奇原PO有無線上借款的經驗，不過當原PO回應對方沒有辦過後，便稱「我差70元買雞腿便當，方便借嗎？」，還說自己5號會發薪水，到時候直接還他100還不用找，卻遭對方已讀不回，原PO因此表示「奇怪欸，一大早狂發簡訊問我要不要借錢，我拉下臉開口來跟你們借，啊你們又不幫忙。70都沒有還要學人家放款」。
貼文一出，引起網友討論，紛紛在貼文下方留言「30塊利息，很賺！」、「借到嗎？……不然餓壞了」、「雞腿很重要」、「我都問要還的嗎，要還就不需要了，哈哈哈哈哈」、「沒辦法，人家借錢單位以萬起跳，我們這種單位不足萬的，人家看不起」，也有人笑稱「肚子餓可是很嚴重的，是我一定借爆」、「人就在急了，差70就能吃到雞腿便當了，對方還不願意幫忙，這種態度真的不可取耶」。（編輯：林莞茜）