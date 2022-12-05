普立茲克家族　以繁複家族信託維持財富的希望與幻滅

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尼古拉斯‧普立茲克（Nicolas J. Pritzker）是一名來自烏克蘭的猶太人，他的父母為了躲避種族迫害而移民到美國芝加哥。年僅十歲、一貧如洗還不懂英文的他，卻能通過自學把英文學會，還成為一名藥劑師，之後在DePaul大學的夜間部取得法律學位。1902年，他創辦了自己的法律公司Pritzker & Pritzker（ P&P）。
尼古拉斯有三個爭氣的兒子，紛紛繼承衣缽成為律師。長子專精商業法，其他兩個兒子則是房地產法與刑法，畢業後都加入家族公司。在19 世紀20 年代，P&P已經是個小具規模的公司，並且開始進行房地產投資，事業逐漸轉為投資為主。1927年美國經濟大蕭條，從哈佛法學院畢業的長子Abram Nicholas（人稱A.N.）利用槓桿原理，開始收購再賤賣芝加哥的房地產與小型企業，家族財富開始迅速累積。
然而把家族財富進一步發揚光大的是第三代的長子傑伊（Jay），他一樣成為律師、進入家族律師事務所。1953年利用高槓桿的手法，以一筆95000美元的貸款，收購1885年創立的金屬品加工廠公司Colson，並且與工程師弟弟羅伯特（Robert）一起讓這家公司轉虧為盈，這也開啟了他往後五十年的併購生涯。他總是可以在市場上看到名不見經傳，卻散發光芒的潛力公司。趁這些公司還沒有被挖掘，就以低價買下它，有些甚至可以幫他們的集團節稅。在傑伊併購生涯中，最為人津津樂道的就是收購了凱悦酒店（Hyatt）
1957年，傑伊在洛杉磯機場附近一家酒店裡的咖啡廳，發現這家酒店居然沒有空房。他發現鄰近機場的酒店，對於企業高階主管來說其實很方便、很有吸引力。當天二話不說，就以220 萬美元買下這家酒店及其品牌。之後傑伊與他的兄弟便開始在美國西岸鄰近機場的區域蓋酒店，也陸續收購其他間凱悅飯店，並且開始打響這家飯店名氣。1967年，一座21層富麗堂皇的凱悅酒店開幕，引起世人關注，凱悅飯店打著五星級大飯店的名號就此打響。之後一路在44個國家和地區攻城掠地，總共蓋了735家飯店及度假村，成為酒店王國。傑伊循此模式，總共買賣超過兩百家公司。通過這類型的交易，成立了年收入60億美元的多元化Marmon集團，事業版圖還擴及其他諸如船運、航空、嚼煙、金融等等多角化經營。
我們可說，傑伊靠的不只是祖父輩的優良傳承，還有他優秀的商業眼光。他雖然被稱為交易狂人，但是私下卻非常低調、和藹可親，即使在自家酒店，也會安靜排隊。如此親民的個性，讓每個合作過的金融家都對他讚譽有加。不過他為了將事業接班給下一代，對孩子的教養卻非常嚴苛，使得他的後代開始出了狀況。
1972年，傑伊年僅24歲的大女兒南希（Nancy）結束了自己的生命。大兒子托馬斯（Thomas）因為個性內向，不停在集團內部輪換工作，他用了近二十年的時間，才得到父親的認可。不過傑伊其他兩個兒子丹尼爾（Daniel）和約翰（John），就沒有得到他的真傳，不是對公司營運沒興趣，就是自己創辦事業也都失敗收場。最後，傑伊把眼光投向表現出色的表弟尼克（Nick）和侄女潘妮（Penny），而這也埋下了往後家族分裂的伏筆。
以家族信託，累積財富
從19世紀40年代開始，A.N.為了避稅，就憑著法律專才，將家產交給大量看似不相干的家族信託。1963年，在巴哈馬群島創立1740個境外信託，然後交給一名法國人擔任受託人，如此一來就可以規避美國法規，美國政府就不能對這些信託的收益及資本利得徵稅。這些信託又創辦了一個國際清算協會（ICA），由ICA從信託中收取收益，再將資金借給其他信託或集團的分公司。1971 年，A.N.又在巴哈馬再設立第二批信託，然後放在Castle Trust公司的名下，並且將部分股權交給普利茲克家族的税務律師。
這些信託利用高槓桿的營運模式，將大部分收入借給境內的公司，然後讓他們虧損，再由境外信託收取高利潤。A.N.去世時，家族竟然只申報了2.5萬元的淨資產。儘管美國政府判定普立茲克家族應該要繳5320萬美元的稅款，卻無法掌握這一堆信託究竟控制多少家族的資產。1994年，該家族最後只繳了950萬美元的和解，而美國國稅局也同意不對這些古老的境外信託進一步索税。
家族會議，種下分裂禍因
1995年，傑伊召集11位家族成員，召開家庭會議，包含他四個子女、弟弟羅伯特（Robert）、表弟尼克以及傑伊的5個侄子、侄女。這不包含羅伯特與第二任妻子的兩個子女。傑伊要所有成員簽署一份文件，內容明確表示通過了信託，對家族成員進行資產分配的原則，表明信託的目的是為了家族投資生意、慈善捐贈來累積財富，而非造就姓Pritzker的億萬富豪。除非有法律規定，家族信託不能分裂，直到2042年。這份文件還明確指定傑伊的長子托馬斯為普利茲克家族的繼承者，表弟尼克和侄女潘妮將輔佐托馬斯，共同管理集團。這份文件透露出，傑伊希望每個家族成員都能緊密團結的殷殷期盼。
不過自從以托馬斯為首的三人接班團隊上路後，被排除在外的手足們開始對這三人不滿，嫌隙也越來越深。不時向他們三人要錢，還認為由傑伊所創建的獎勵制度，讓這三人獲得超高的額外報酬，這對於沒辦法進入公司營運的家族成員來說並不公平。基於上述種種，在傑伊死後，普利茲克家族的成員們，都開始覬覦龐大的家族資產，家族成員們開始站隊、互相攻訐。傑伊死後不到三年，托馬斯等三人為了平息爭端，與其他兄弟姊妹簽署了秘密協議，在未來十年內，接班團隊可以繼續營運家族產業，但是會通過出售、上市等方式，將家族的股權變現、分割資產。
不久，這十一個家族繼承人陸續出售家族資產。這些人都陸續登上了富豪榜，但普利茲克家族三代人累積一世紀多的商業帝國也就此瓦解，而傑伊企圖通過家族信託讓家族企業永久傳承的理想，終究無法抵過人性的貪婪，實現他家族團結一心的遺願。