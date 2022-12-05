小金門西口國小師生跨海赴清大體驗頂尖大學科學實驗

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林世昌執行長表示，本次烈嶼西口國小科學教育活動，為達成效評估目的，行前以隨機控制實驗 (RCT) 的嚴謹方式選擇學生前往清大學習，避免慈善活動常見的選擇性偏誤 (selection bias)，並蒐集前測、後測、短期、中期的詳細資料，設計因果分析法中的差異中的差異 (Difference-in-Differences, DID) 模型進行實證分析，最後藉由此計量方法評估西口國小於清大體驗科學實驗的成效，釐清因果間之效果，期望往後能使有限的資源得到更有效率的利用，以啟發更多偏鄉學童向學，消除社會分配差異。
「荔枝社」蘇大榮社長表示近期ESG ( Environmental, social, and corporate governance)潮流興盛，公益活動參與蔚為顯學，然而，ESG活動的成效評估並不易，「荔枝社」主辦的慈善活動以2019年諾貝爾獎三位得主倡導的實地實驗，以系統性的方法持續追蹤、評估這些活動的因果效果 (causal effect)，這也是當前歐美各國大型NGO/NPO 資源分配的遵循依據，而此次「荔枝社」的活動主軸則希望提升金門偏鄉小朋友的科學興趣。
「荔枝社」並悉心安排烈嶼西口國小體驗大學場域與生活情境，包括圖書館、體育場館、學生宿舍、學生餐廳等，這些活動由清大科管院經濟系大三的陳逸樺同學，及其大學生團隊帶領學童並分享自身的大學生活經驗，此亦為大學社會責任 (USR, University Social Responsibility) 的最佳實踐，對於大學生具有深刻的教育意涵。前金門大學校長李金振教授，現任清華大學總監，亦秉持相同理念，十分鼓勵金門各級院校與清華大學進行交流，李總監表示此行由清大科管院在職專班「荔枝社」發起，與小金門西口國小劉界宏校長及清大經濟系大學生團隊，共同籌辦此次公益活動，除了具實地實驗、實證決策之正面意義，也充分展現善盡社會責任的精神。
西口國小，位於小金門的鄉下，是不折不扣的離島中的離島，偏鄉中的偏鄉；由於受限於地理位置之偏遠，學生的受教眼界，有相對的被剝奪感。清大六年前在金門首創教育中心，起初只著眼於碩博士在職專班；科技管理學院在職專班執行長林世昌教授，除指導高階的碩博士高材生外，並注目於中小學的城鄉落差，於是規劃了這次史無前例的「大學與小學搭橋」的學術活動。