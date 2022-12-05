極致玩色的女攝影師　蜷川實花打造視覺華麗饗宴

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蜷川實花繁華豔麗的作品風格，往往會帶來兩極的評價。只要她的作品展一推出總能造成大排長龍的排隊盛況。不喜歡這種風格的人則是對她誇張、繁複到讓人反胃的豔麗手法，產生觀感的極度不適應。然而她的作品也不是一開始就如此，甚至早期還認為唯有黑白攝影才可以拍出人性最真實的一面。差異如此懸殊的風格轉變，不禁令人好奇她究竟是怎樣的藝術家呢？
蜷川實花出生於東京，多摩美術大學畢業。父親是知名導演蜷川幸雄，母親真山知子不僅是演員，還是個刺繡家兼作家，其他家族成員還有不少是演員與編劇家，可見她的藝術才能有其深厚的家族淵源。不過開啟她攝影之路的是她高一過年時，把所有的壓歲錢拿去買了一台二手相機，由於一開始使用的是ULTAL這款特別的底片，造就她的作品有著獨特的鮮豔之美。蜷川實花不只具有天份，更有勤奮不懈的精神。只要可以展露自己才華的途徑，不管有沒有酬勞，她都會努力爭取表現。她曾經在一段訪談中說，無論如何都要持續拍下去，唯有如此才能從中了解自己要什麼、喜歡什麼，也才能尋找出自己的風格。
她曾經一度崇尚黑白色調的作品，因為她喜歡探討人性黑暗面，覺得唯有黑白色調才能看出人性的惡，而且還可以讓作品看起來有著獨特的文青風。這樣的創作風格的確讓她在1996年得到「3.3m²寫真展」的最優秀獎。不過由於太拘泥黑白照創作，很快就遇到瓶頸，她這才開始嘗試拍攝彩色相片。瑰麗濃豔的色彩表現，反而更能呈現她的想法，進而確立了她的創作風格。
2001年，她與其他兩名女攝影家長島有里枝和HIROMIX同時獲得被譽為有攝影界「芥川賞」的木村伊兵衛賞「新人獎」。儘管當時被視為是日本女攝影師元年，卻也引來部分惡評。認為獲獎的都是女性，不過是為了製造話題才選了她們，並非真的具有拍照實力。然而我們從蜷川實花往後驚人的創作表現，足以證明那些揶揄都是不必要的。究竟她如何在男女不平等的攝影圈中，找出自己的特色，成為跨領域的藝術家呢？
懂女人，也悲憫女人
有人認為女性攝影師只會關注周遭的人事物，格局太小，而她卻把這樣的刻板印象發揮到極致，用更微距、近乎顯微鏡的視角拍攝她最喜愛的主題－花、金魚、蝴蝶與昆蟲。在她的鏡頭底下，形體被切割成碎片或者被極度放大後呈現模糊與變形。她用濃豔的色彩來吸引觀者的目光，直到讓人視線昏眩、反胃，卻留給觀者無法抹滅的記憶停留。據說這樣的效果，還是因為有一次她的列印機壞掉，導致顏色全部走樣，但是呈現出來的效果卻濃豔到讓她目眩神迷，因而決定將錯就錯。
再者，蜷川實花還擅長拍攝青春少女，不只運用大量虛實交錯的取鏡方式，捕捉到五彩繽紛的生命氣息，也會利用死掉的金魚、標本、胚胎這類代表死亡的題材，利用灰黑色調、象徵乾涸血液的褐色來呈現死亡與絕望。我們也常常無從分辨她攝影作品中鮮豔的花朵究竟是真是假，這似乎也意味著她在女人身上可以感受到最虛幻的美感，卻也了解到人們對於女性隱藏的迷幻之美是無情且功利性的。例如我們從蜷川實花的電影創作，無論是描述藝伎的《惡女花魁さくらん》或是講述全身整形而飽受身心摧殘的《ヘルタースケルター》（惡女羅曼死）裡的「莉莉子」，似乎都在控訴當人們投注在女人身上的美麗、浪漫幻想的關注度用盡後，便棄如敝屣，又有誰在乎女性最真誠的內在靈魂之美呢？
創作多元而跨域，主題從不改變
蜷川實花不只拍女人也拍男人，對象包括凌野剛、向井理、三浦翔平、妻夫木聰等等多位日本知名男偶像，她可以讓這些平時帥氣逼人的男偶像們也能展現性感、美豔的一面。她的創作載體也不再侷限於攝影、電影，也將觸角延伸到時尚產品、飛機機身、車體，也跟歷史悠久的知名溫泉飯店合作，甚至各種相對廉價的的消費商品也能成為她設計的對象，因此引來她過於消費藝術，將藝術品導向市儈的惡品味中。但她為此解釋：「我要讓人們在其生活周遭都能輕易地取得『真正的藝術品』。」
儘管如此，她唯一不變的創作主軸仍是，這些外觀姣好、讓人目眩的偶像們、商品們，縱然外觀華麗，但不過猶如燦爛的櫻花，生命稍縱即逝。她要傾訴的仍是美麗暗藏的脆弱、虛實的反思，以及對生命的無常與本質的探討，但能意識到這深層意涵的觀者又有幾人呢？這似乎也蠻讓人玩味的。