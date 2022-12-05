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新生兒數量再創新低！日韓「少子化」的難解課題

▲日本、韓國的少子化問題持續惡化。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本、韓國的少子化問題持續惡化。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心謝佩蓁／綜合報導

全球人口在2022年11月15日正式突破80億，是人類發展的里程碑，尤其以中國和印度分佔人口數量排行榜1、2名。在此同時，日本與韓國正為持續惡化的少子化問題苦惱不已。最新數據顯示，日韓兩國的少子化速度比預期要快上許多。

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日本厚生勞動省最新數據顯示，2022年前三季，日本的新生兒數量（含外籍）約為59.9萬人，相較2021年同期減少了3萬人，按照此一趨勢，2022年日本全年新生兒數量可能低於80萬人，創下史上新低。2021年，日本全年新生兒數量約為81萬人。日媒報導指出，日本社會面臨的少子化問題比預期更加嚴峻。

除了日本之外，韓國最新數據也有類似趨勢。韓國今年前三季新生兒總數為19.22萬人，比起去年同期減少了5.2%，特別是第三季新生兒人數同比減少3.7%，創下自1981年以來同期最低紀錄，預計2022年全年出生人口也會比前一年低。

專家認為，東亞地區伴隨著社會經濟發展，人口下降是必然趨勢，而且將會持續下去。少子化導致的人口結構惡化，在已開發國家已經是普遍現象，與其試圖改變趨勢，不如改變觀念、順應潮流。

韓國則是受困於總和生育率（total fertility rate）低迷，所謂總和生育率，是指婦女一生中生育子女的總數至少要達到2.1，才能達到世代更替所需的標準。但是2022年第三季韓國總和生育率僅0.79，創下自2009年以來同期最低紀錄。數據顯示，2021年韓國的總和生育率為0.81，只達到經濟合作暨發展組織（OECD）成員國平均值（1.59）的一半而已。聯合國人口基金《2022年世界人口狀況》報告顯示，韓國總和生育率已連續三年排名全球最後一名。

韓國經濟研究院擔心，低生育恐怕導致勞動年齡人口減少，長期來看，經濟增長率可能出現負增長，這種情況會使得年輕人陷入經濟困難，加劇生育率下降的幅度，最終陷入惡性循環。專家預估，到了本世紀末，韓國人口可能只有現在的46%。
　　

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