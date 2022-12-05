台股早盤漲百點站回萬五　國防軍工、車用電子超夯

美股上周五（2日）跌多漲少，日韓股市今（5）日約在平盤附近，台北股市則是相對強勢走高，早盤漲超過百點，來到15079點，漲幅0.5%。權值王台積電早盤在平盤492.5元上下震盪。其他重要電子股，如鴻海漲約1%，來到106.5元。大立光漲0.8%，國巨與旺宏漲1%以上。而今日盤面焦點為國防航太概念股，雷虎、全訊、八貫飆漲停，車用電子同樣強勁。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數上周五（2日）上漲34.87點，或0.1%，收34429.88點；那斯達克指數下跌20.95點，或0.18%，收11461.5點；標普500指數下跌4.87點，或0.12%，收4071.7點；費城半導體指數下跌33.5點，或1.19%，收2771.2點。
台北股市今日早盤漲超過百點，來到15079點，漲幅0.5%。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤在平盤492.5元上下震盪。同樣為晶圓代工的聯電漲0.4%，來到45.75元。世界先進漲0.3%、力積電漲0.8%。其他重要電子股，如聯發科小漲，鴻海漲約1%，來到106.5元。大立光漲0.8%，國巨漲1%以上，來到494.5元。旺宏漲1.7%
其他，群創、友達、和碩、華碩、宏碁相對弱勢走跌。另外，市場傳出宏達電旗下VR部門有意赴美掛牌，雖然公司對此並無回應，但今日威盛集團紅通通，建達漲4%以上、宏達電與威鋒電子漲逾3%、威盛漲1.5%。
IC設計表現搶眼，凌陽、創惟、富鼎、原相、智原、亞信、敦泰、點晶、偉詮電、驊訊漲2到4%多。而國防與航太概念股今日氣勢如虹，雷虎、全訊、八貫飆漲停，漢翔漲逾7%、精剛漲5%以上。另外，車用電子為昇科、環天科、昇銳、信邦、精材漲1到6%。