獨／張蘭不想休戰！改砲大S經紀人逃稅 廖瑋琪回應了
汪小菲母親張蘭語不驚人死不休，儘管兒子向前妻大S溫情喊話，想要結束近半個月的家醜鬧劇，張蘭仍戰力十足，最新開砲對象是大S經紀人廖瑋琪，她在直播中質疑對方賺人民幣沒有正當法源、有逃稅嫌疑，「我們律師團都會扒出來，該補的就要補了！」
娛樂中心／綜合報導
昨（4日）張蘭雙手抱胸、高分貝質問廖瑋琪：「問一問經紀人，您的經紀公司在哪？註冊在哪？誰是經紀公司的法人？幕後收款人是誰？您的經紀合同能一張一張披露出來嗎？您這10幾年在大陸也沒少割我們韭菜，您代表大小（S）一起來算一算也有不少億了，您在我們大陸的合同，您給我們納了多少稅？」
張蘭直呼廖瑋琪名字，就要她給個說法，「我們都不多說了，既然蘭姐呼喚您，廖瑋琪女士，您不能上嘴皮一碰下嘴皮，如果您不說，還繼續誹謗，代表某人在發言，蘭姐就要主持公道，我們律師團都會扒出來，該補的就要補了！」
廖瑋琪之所以成為張蘭的箭靶，推測除了指汪小菲婚內外遇是「鐵錚錚事實」、汪曾在酒後對大S說出「令人無法置信的話」、諷刺張蘭藉家務事賣貨的行徑，近日亦表示要張蘭解釋國籍和逃漏稅問題，張蘭則強調自己每一分錢都合法納稅。針對被張蘭點名稅務問題，廖瑋琪向《NOWnews今日新聞》回應：「不隨之起舞。」（編輯：楊穎軒）