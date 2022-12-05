台中麵攤徵人「最高月薪6萬」！眾見2條件卻退縮：不好賺
多數人努力上班工作，就是為了能獲得更好薪資待遇。近期就有民眾目睹台中一間麵攤徵才，竟開出最高薪6萬的優渥待遇，然而其中2條件曝光後，卻讓不少人卻步並直言：不好賺
編輯中心/綜合報導
一位網友在臉書《爆廢公社》上發文提到自，自己在台中目睹一間麵攤貼出徵才看板「早班(凌晨4點－中午1點)待遇為4萬7；中班(中午11點半－晚上8點)月薪為4萬6；晚班(晚上8點－凌晨4點)月薪則高達5萬至6萬」，並提到「有無經驗皆可，做五休一，晚班需獨當一面」。
原PO也不禁疑惑「台中路邊麵攤的薪資，說台中薪資低的平行時空？」然而貼文曝光後卻引來大批網友反駁「我要是能獨當一面，我還不如自己當老闆」、「關鍵字，做五休一、獨當一面，肯定不好賺」、「就一個人做至少三人該分攤的工作，然後領一人半的薪資阿，老闆超爽」、「餐飲業能夠獨當一面的，就是指自己開店餒，自己賺就好幹嘛幹的那麼辛苦店還不是自己的」、「能獨當一面的，最後都自己開店去了」。
也有在地人在留言處透露「這間你去吃看看就知道，它絕對值得這個薪水，外場、內場、廚房、收帳，全都一個人」、「這家都是一個或兩個人做到死，換人速度很快，這次去跟上一次不一定同店員」、「這家是台中連鎖店，大夜的最累全場就一個人，每次大夜去買，店員都是臭臉就知道有多硬了」。（編輯：潘毅）