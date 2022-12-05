2022台灣YouTube影片榜！冠軍「降肉」不意外　MV王是他

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後疫情時代來臨，YouTube 成為人們尋求娛樂舒壓的重要管道。今年「熱門影片」排行顯示，觀眾的觀看喜好從溫馨搞笑、時事議題，到旅遊活動等類型應有盡有；而無論是大型製作或短片小品，也都反映出創作者運用更多元的題材來滿足觀眾的需求。《算命阿姨 九天玄女之天女散花》傳神揣摩台灣民俗文化及人物典型，一舉奪下排行榜冠軍，影片創作者阿翰以成功的模仿創造爆笑娛樂效果，攻佔了 2022 年三大榜單。眾星雲集的創作者卡司，也激盪出深受大眾喜愛並營造社群討論熱度的內容，像是木曜 4 超玩連續三年製作的《全明星運動大會》以及這群人TGOP 的《校園大亂鬥》；而旅遊影片《女生日常 澎湖篇》則以日常視角分享國內旅遊紀實吸引觀眾眼光獲得第八名。
📍熱門音樂影片
今年「熱門音樂影片」榜中，由周湯豪 NICKTHEREAL 親自執導 MV 的《愛上你算我賤》榮登榜首；周興哲為電影創作的主題曲《想知道你在想什麼》，除了獲得第 59 屆金馬獎「最佳原創電影歌曲」，也登上熱門音樂影片亞軍。其他創作型歌手也逐漸在 YouTube 上嶄露頭角，例如，創作新秀小陸的《寫完這首歌我就會放下你了》透過貼切歌詞、饒舌音樂道出戀情酸澀，擄獲人心；陶山音樂歌手九九、李明杰和陳忻玥於選秀節目聲林之王中備受觀眾肯定，作品也分別獲得第九和第十名。此外，周杰倫睽違六年推出新專輯，《最偉大的作品》與《還在流浪》雙雙入榜獲得第三和第八名，驗證天王高人氣；王心凌的經典歌曲《愛你》也因電視節目的曝光再創話題熱度。
📍熱門創作者
熱門創作者榜單反映了觀眾的多元喜好，類型橫跨科普時事、醫療健康與休閒娛樂，而百萬創作者：「老高與小茉 Mr & Mrs Gao」、「77老大」、「J-Bao賤葆」和「Ru儒哥」等，在各自領域掌握觀眾偏好，已連續兩年登上熱門創作者榜單，凸顯他們在創作出色的內容上保持成長動能。此外，觀眾也關注多元的影音呈現形式：遊戲創作者「阿斯asu」頻道透過實況直播的互動形式，在同好社群創造話題及歸屬感，獲得第六名；創作者「木星人MuSingxer」與「黃氏兄弟」則以生活娛樂為靈感，拍攝創意十足的 Shorts，為觀眾帶來源源不絕的歡樂紓壓內容。
📍快速竄升創作者
今年的「快速竄升創作者」榜單則顯示時事議題、知識學習等內容持續受到歡迎，其中「好棒Bump」因深入探討社會時事受到歡迎，獲得兩個創作者榜單的雙料冠軍，相關內容也在熱門影片中榜上有名；而台灣觀眾活用 YouTube 學習新知的使用習慣，也帶動語言綜藝頻道「驚奇玩起來 AmazingTalker Show」、科普頻道「PanSci 泛科學」在今年快速累積訂閱數、躋身「快速竄升創作者」之列。另外，部分創作者在累積一定觀眾數後，開始經營次頻道區隔內容，並成功獲得粉絲關注，其中「人生魯宅x尊-第2頻道」（開箱、生活日常影片）和「火火放」（遊戲頻道），分別獲得第八名和第十名。