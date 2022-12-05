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2022台灣YouTube影片榜！冠軍「降肉」不意外　MV王是他

▲YouTube 今 (5) 日公布台灣 2022 年度影片排行榜，爆笑無厘頭的《算命阿姨 九天玄女》7個月期間，觀看次數高達1201萬次勇奪「熱門影片」冠軍。(圖／官方提供)
▲YouTube 今 (5) 日公布台灣 2022 年度影片排行榜，爆笑無厘頭的《算命阿姨 九天玄女》7個月期間，觀看次數高達1201萬次勇奪「熱門影片」冠軍。(圖／官方提供)

記者周淑萍/綜合報導

YouTube 今 (5) 日公布台灣2022年度影片排行榜，包括 「熱門影片」、「熱門音樂影片」、「熱門創作者」、「快速竄升創作者」共4項排行。今年，爆笑無厘頭的《算命阿姨 九天玄女》7個月期間，觀看次數高達1201萬次，勇奪「熱門影片」冠軍；而「熱門音樂影片」則以周湯豪親自執導 MV 的《愛上你算我賤》登上第一。

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📍熱門影片

後疫情時代來臨，YouTube 成為人們尋求娛樂舒壓的重要管道。今年「熱門影片」排行顯示，觀眾的觀看喜好從溫馨搞笑、時事議題，到旅遊活動等類型應有盡有；而無論是大型製作或短片小品，也都反映出創作者運用更多元的題材來滿足觀眾的需求。《算命阿姨 九天玄女之天女散花》傳神揣摩台灣民俗文化及人物典型，一舉奪下排行榜冠軍，影片創作者阿翰以成功的模仿創造爆笑娛樂效果，攻佔了 2022 年三大榜單。眾星雲集的創作者卡司，也激盪出深受大眾喜愛並營造社群討論熱度的內容，像是木曜 4 超玩連續三年製作的《全明星運動大會》以及這群人TGOP 的《校園大亂鬥》；而旅遊影片《女生日常 澎湖篇》則以日常視角分享國內旅遊紀實吸引觀眾眼光獲得第八名。

▲2022YouTube熱門影片排行榜。(圖／官方提供)
▲2022YouTube熱門影片排行榜。(圖／官方提供)
📍熱門音樂影片

今年「熱門音樂影片」榜中，由周湯豪 NICKTHEREAL 親自執導 MV 的《愛上你算我賤》榮登榜首；周興哲為電影創作的主題曲《想知道你在想什麼》，除了獲得第 59 屆金馬獎「最佳原創電影歌曲」，也登上熱門音樂影片亞軍。其他創作型歌手也逐漸在 YouTube 上嶄露頭角，例如，創作新秀小陸的《寫完這首歌我就會放下你了》透過貼切歌詞、饒舌音樂道出戀情酸澀，擄獲人心；陶山音樂歌手九九李明杰和陳忻玥於選秀節目聲林之王中備受觀眾肯定，作品也分別獲得第九和第十名。此外，周杰倫睽違六年推出新專輯，《最偉大的作品》與《還在流浪》雙雙入榜獲得第三和第八名，驗證天王高人氣；王心凌的經典歌曲《愛你》也因電視節目的曝光再創話題熱度。

▲2022YouTube熱門音樂影片排行榜。(圖／官方提供)
▲2022YouTube熱門音樂影片排行榜。(圖／官方提供)
📍熱門創作者

熱門創作者榜單反映了觀眾的多元喜好，類型橫跨科普時事、醫療健康與休閒娛樂，而百萬創作者：「老高與小茉 Mr & Mrs Gao」、「77老大」、「J-Bao賤葆」和「Ru儒哥」等，在各自領域掌握觀眾偏好，已連續兩年登上熱門創作者榜單，凸顯他們在創作出色的內容上保持成長動能。此外，觀眾也關注多元的影音呈現形式：遊戲創作者「阿斯asu」頻道透過實況直播的互動形式，在同好社群創造話題及歸屬感，獲得第六名；創作者「木星人MuSingxer」與「黃氏兄弟」則以生活娛樂為靈感，拍攝創意十足的 Shorts，為觀眾帶來源源不絕的歡樂紓壓內容。

▲2022YouTube熱門創作者排行榜。(圖／官方提供)
▲2022YouTube熱門創作者排行榜。(圖／官方提供)
 📍快速竄升創作者

今年的「快速竄升創作者」榜單則顯示時事議題、知識學習等內容持續受到歡迎，其中「好棒Bump」因深入探討社會時事受到歡迎，獲得兩個創作者榜單的雙料冠軍，相關內容也在熱門影片中榜上有名；而台灣觀眾活用 YouTube 學習新知的使用習慣，也帶動語言綜藝頻道「驚奇玩起來 AmazingTalker Show」、科普頻道「PanSci 泛科學」在今年快速累積訂閱數、躋身「快速竄升創作者」之列。另外，部分創作者在累積一定觀眾數後，開始經營次頻道區隔內容，並成功獲得粉絲關注，其中「人生魯宅x尊-第2頻道」（開箱、生活日常影片）和「火火放」（遊戲頻道），分別獲得第八名和第十名。

▲2022YouTube快速竄升創作者排行榜。(圖／官方提供)
▲2022YouTube快速竄升創作者排行榜。(圖／官方提供)

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