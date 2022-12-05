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養貓卻「癢癢」4招逆轉貓過敏、飲食「3多吃3不碰」

養貓卻「癢癢」4招逆轉貓過敏、飲食「3多吃3不碰」
養貓卻「癢癢」4招逆轉貓過敏、飲食「3多吃3不碰」

每日健康-每日都做得到的健康

愛貓人士總愛在慵懶的週末跟貓咪混在一起，享受擼貓吸貓的感覺超幸福，但不少人愛貓卻對貓過敏，就算將貓毛剃掉甚至養無毛貓，也沒辦法避免過敏問題；尤其現在天氣不穩定，敏感的皮膚狀況可能更嚴重、若是過敏者又更加難熬，這時該怎麼辦呢？營養師指出，原來許多人對貓過敏的真正元兇是貓的「皮脂分泌」和「唾液」，並非一定是貓毛！

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營養師高敏敏在臉書粉專《高敏敏 營養師》說明，對貓過敏的過敏原大多是貓咪自體分泌的醣蛋白「Fel d 1」和「Fel d 4」，來自貓咪身上的皮脂腺分泌的「Fel d 1」會藉由貓皮屑附著在貓毛、衣物、以及環境周遭；而當人接觸貓咪所舔過的地方，貓唾液中的「Fel d 4」也會引發人的過敏反應，像是打噴嚏、流鼻水、和出現皮膚敏感等。

因此不少會對貓過敏的人，就算將貓毛剃掉甚至養無毛貓，其實都沒辦法真正解決過敏問題。

營養師高敏敏 授權提供
營養師高敏敏 授權提供
為此，高敏敏為愛貓人士們提供「4招逆轉貓過敏」，並且透過改善飲食減少過敏的發生：

1. 確認過敏原

先確認自己是否真的對貓毛過敏，還是對貓身上的灰塵、塵蟎過敏；

2. 勤打掃環境

確保貓跟人常接觸的毯子、棉被、衣服都洗乾淨，以減少過敏原的殘留量；

3. 定期清潔貓咪

定期幫貓洗澡或使用濕紙巾擦拭保持衛生，可減少貓皮屑、毛髮、口水等過敏原；

4. 增強自己的免疫力

健康的飲食習慣、適量運動、以及良好的生活作息都有助改善過敏情況。

 

改善過敏3多吃＋3不碰

高敏敏表示，不良的飲食習慣是造成膚質不穩定的隱形殺手，而「敏感肌」主要是指因受外界刺激，讓皮膚處於暫時受損狀態，並不是一種膚質常態。

換句話說，只要減少刺激，加上改善飲食習慣 ，就可以慢慢穩定膚質。在此高敏敏建議：

過敏人不碰

·        加工食品：添加物過多導致身體容易發炎；

·        不新鮮海產或易過敏食物：不新鮮的食物可能帶有細菌，會分解並產生組織胺使皮膚敏感及過敏；

·        過量咖啡因及甜食：這類飲食使身體榮易脫水、讓細胞保水力下降，讓肌膚更乾燥、敏感、搔癢。

過敏人多吃

·        好油、抗發炎食材：可減少促發炎因子來做亂；

·        各色高纖食材：植化素、抗氧化、高纖食物有助排除體內毒素，確保天天吃各種顏色的天然食材就對了；

·        補充水分：多喝水並搭配高含水食材，可提高細胞活力，像是黃瓜和蘿蔔。

 

高敏敏鼓勵敏感人士趕緊試試從食物營養素攝取做改變，也要確保吃好、睡好、放鬆心情，因為疲勞跟壓力都會讓免疫力變差，讓肌膚情形惡化，臉就容易看起來花花的。

高敏敏補充，其實以上妙招並不只限於對貓過敏的朋友，只要是容易過敏的人，都不妨參考使用。

本文經 營養師高敏敏 臉書粉專《高敏敏 營養師》授權報導

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