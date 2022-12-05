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經貿交流恢復常軌　產業機械維修安裝業可望重回千億規模

▲經濟部統計處今（5）日指出，經貿交流活動逐漸恢復常軌，今年產業用機械設備維修及安裝業，可望重回千億規模。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲經濟部統計處今（5）日指出，經貿交流活動逐漸恢復常軌，今年產業用機械設備維修及安裝業，可望重回千億規模。（示意圖／翻攝自Pixabay）

記者鄭妤安／台北報導

經濟部統計處今（5）日指出，台灣產業用機械設備維修及安裝業產值在2018年突破千億元，後續受疫情衝擊，迎來連二年負成長，去（2021）年則因疫情趨緩、全球景氣復甦而恢復正成長，今年延續上年成長動能，累計1至9月產值809億元，大幅成長22.1%，在經貿交流活動逐漸恢復常軌，加上國內半導體大廠擴廠需求仍在，以及自動化生產蔚為發展趨勢，皆有利支撐此產業產值成長，「今年全年產值可望重回千億元水準。」

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經濟部說明，產業用機械設備維修及安裝業是指以恢復產業用機械設備正常運作為目的，其中包含例行性保養維護與安裝行業，像是機械、電子及光學設備、電力設備、船舶、航空器等的維修保養，以及廠房機械等安裝服務均屬於此，而「航空器維修」、「電子及半導體生產設備維修跟安裝」、「專用機械設備維修及安裝」是產業最主要的3項產品。

根據經濟部資料顯示，台灣產業用機械設備維修及安裝業產值自2015年起，續4年雙位數成長，甚至在2018年突破千億元，然而，接續迎來肺炎疫情衝擊，航空器維修需求銳減，2020年產值大幅下滑19.3%，之後隨著疫情趨緩，全球景氣復甦，結束連二年負成長，2021年成長3.9%，今年延續上年成長動能，累計1至9月產值809億元，大幅成長22.1%。

在航空器維修部分，隨著全球擴大施打疫苗，出入境限制逐步放寬，加上貨機維修需求因景氣回升而增加，2021年轉呈正成長2.0%，今年隨各國邊境管制鬆綁，航空客運需求大幅回升，累計1至9月產值316億元，成長19.9%，表現亮眼可期，「但規模值尚未恢復至疫情前同期水準。」

在電子及半導體生產設備維修及安裝方面，台灣在電子及半導體相關產業極具國際競爭優勢，激勵相關業者設備投資意願，進而帶動電子及半導體生產設備維修及安裝需求持續上揚，2021年產值達324億元新高水準，今年在國內半導體大廠擴廠需求強勁推升下，累計1至9月產值277億元，成長15.1%。

至於在專用機械設備維修及安裝方面，經濟部表示，受惠國內發輸配電機械維修需求穩步增加，以及自動化生產趨勢帶動相關機械設備維修及安裝，自2016年起產值連續6年正成長，2021年產值達194億元新高水準，今年在業者持續推展設備自動化的帶動下，累計前9月產值178億元，成長27.3%。

經濟部指出，雖然第4季終端市場需求疲弱，經濟動能趨緩，但隨全球疫情常態化，各國開放邊境管制，經貿交流活動逐漸恢復常軌，加上國內半導體大廠擴廠需求仍在，以及自動化生產蔚為發展趨勢，皆有利支撐台灣產業用機械設備維修及安裝業產值成長動能，「今年全年產值可望重回千億元水準。」

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