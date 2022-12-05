經貿交流恢復常軌　產業機械維修安裝業可望重回千億規模

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根據經濟部資料顯示，台灣產業用機械設備維修及安裝業產值自2015年起，續4年雙位數成長，甚至在2018年突破千億元，然而，接續迎來肺炎疫情衝擊，航空器維修需求銳減，2020年產值大幅下滑19.3%，之後隨著疫情趨緩，全球景氣復甦，結束連二年負成長，2021年成長3.9%，今年延續上年成長動能，累計1至9月產值809億元，大幅成長22.1%。
在航空器維修部分，隨著全球擴大施打疫苗，出入境限制逐步放寬，加上貨機維修需求因景氣回升而增加，2021年轉呈正成長2.0%，今年隨各國邊境管制鬆綁，航空客運需求大幅回升，累計1至9月產值316億元，成長19.9%，表現亮眼可期，「但規模值尚未恢復至疫情前同期水準。」
在電子及半導體生產設備維修及安裝方面，台灣在電子及半導體相關產業極具國際競爭優勢，激勵相關業者設備投資意願，進而帶動電子及半導體生產設備維修及安裝需求持續上揚，2021年產值達324億元新高水準，今年在國內半導體大廠擴廠需求強勁推升下，累計1至9月產值277億元，成長15.1%。
至於在專用機械設備維修及安裝方面，經濟部表示，受惠國內發輸配電機械維修需求穩步增加，以及自動化生產趨勢帶動相關機械設備維修及安裝，自2016年起產值連續6年正成長，2021年產值達194億元新高水準，今年在業者持續推展設備自動化的帶動下，累計前9月產值178億元，成長27.3%。
經濟部指出，雖然第4季終端市場需求疲弱，經濟動能趨緩，但隨全球疫情常態化，各國開放邊境管制，經貿交流活動逐漸恢復常軌，加上國內半導體大廠擴廠需求仍在，以及自動化生產蔚為發展趨勢，皆有利支撐台灣產業用機械設備維修及安裝業產值成長動能，「今年全年產值可望重回千億元水準。」