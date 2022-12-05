2023高雄跨年及花火回歸夢時代　史上第一次雙面舞台

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市府指出，每一個現在進行式，都將創造無限個未來式，這也是雙面舞台「進行式」與「未來式」名稱的由來，象徵從2022的現在，跨越到更好的無限未來。雙面舞台運用時代大道與中華五路路口的寬闊，舞台一面朝向中華路，另一面朝成功路，將使舞台前觀眾的容留人數，創歷年來最多，而中華五路（正勤路至舊凱旋路段）交管時間，仍依照往年於12/31下午3點起管制汽機車進入。
雙面舞台可讓觀眾挑選往中華路的「進行式」舞台，或通往成功路的「未來式」主舞台，若跨年當天依然難以選擇，可利用中華路和成功路之間的專屬通道往返，同時感受「進行式」與「未來式」舞台的魅力。
首度登上跨年雙面舞台的開場嘉賓「告五人」興奮地說，在雙面舞台演出很有挑戰性，在2022年的最後一天，已經準備幾首能夠跟大家一起蹦蹦跳跳的歌曲，絕對會讓開場就High翻。
高市府說，2023高雄跨年《亞灣未來市演唱會》12月31日晚間7點登場，倒數後將有精彩璀璨的180秒「亞灣跨年花火」，於時代大道底的「第90期市地重劃區」綻放，要讓現場觀眾在花火照耀下的歡樂及感動，一起跨過2022年；市府呼籲，花火施放有落焰區，12月31日請勿進入成功橋以南、擴建路以北、成功二路以西的區域範圍。