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2023高雄跨年及花火回歸夢時代　史上第一次雙面舞台

▲2023高雄跨年《亞灣未來市演唱會》及跨年花火重回夢時代。（圖／高雄市政府提供）
▲2023高雄跨年《亞灣未來市演唱會》及跨年花火重回夢時代。（圖／高雄市政府提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

距離一年一度的跨年倒數4週，高雄市政府今（5）日正式宣布，2023高雄跨年《亞灣未來市演唱會》重回夢時代，並帶來重磅消息，將打造台灣跨年史上第一座「雙面舞台」、180秒「亞灣跨年花火」，高雄市政府表示，雙面舞台視野可達260度，觀眾將有超震撼、超未來感的雙倍跨年體驗。

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高雄跨年回歸夢時代，主軸「亞灣未來市」，聚焦台灣最大5GAIoT創新園區—亞洲新灣區的「現在式」，以及預告亞灣航向「未來式」的無限可能。自2008年起至2019年年底，高雄跨年在夢時代舉辦已有12年，2020、2021年底因COVID-19疫情影響停辦，市府將跨年移師至愛河灣及蓬萊商港。

市府指出，每一個現在進行式，都將創造無限個未來式，這也是雙面舞台「進行式」與「未來式」名稱的由來，象徵從2022的現在，跨越到更好的無限未來。雙面舞台運用時代大道與中華五路路口的寬闊，舞台一面朝向中華路，另一面朝成功路，將使舞台前觀眾的容留人數，創歷年來最多，而中華五路（正勤路至舊凱旋路段）交管時間，仍依照往年於12/31下午3點起管制汽機車進入。

雙面舞台可讓觀眾挑選往中華路的「進行式」舞台，或通往成功路的「未來式」主舞台，若跨年當天依然難以選擇，可利用中華路和成功路之間的專屬通道往返，同時感受「進行式」與「未來式」舞台的魅力。

▲人氣樂團告五人擔綱高雄跨年開場。（圖／高雄市政府提供）
▲人氣樂團告五人擔綱高雄跨年開場。（圖／高雄市政府提供）
首度登上跨年雙面舞台的開場嘉賓「告五人」興奮地說，在雙面舞台演出很有挑戰性，在2022年的最後一天，已經準備幾首能夠跟大家一起蹦蹦跳跳的歌曲，絕對會讓開場就High翻。

高市府說，2023高雄跨年《亞灣未來市演唱會》12月31日晚間7點登場，倒數後將有精彩璀璨的180秒「亞灣跨年花火」，於時代大道底的「第90期市地重劃區」綻放，要讓現場觀眾在花火照耀下的歡樂及感動，一起跨過2022年；市府呼籲，花火施放有落焰區，12月31日請勿進入成功橋以南、擴建路以北、成功二路以西的區域範圍。

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