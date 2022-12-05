男男性行為除罪化　新加坡離婚姻平權還很遠

新加坡國會於2022年11月29日通過廢除將男男性行為視為犯罪行為的刑法377A條文，但同一時間卻修憲限制婚姻平權，等於是用「同婚合法化更加渺茫」換取「男男性行為除罪化」，也讓當地LGBTQ人士心情相當複雜。
國際中心謝佩蓁／綜合報導
新加坡備受爭議的刑法第377A節條文規定，男男性行為是犯罪行為，一旦罪名成立，可判處最長2年刑期。隨著時代演進，這條法令顯得不合時宜，新加坡總理李顯龍8月發表國慶演說時表示，雖然新加坡民眾對於同性戀看法分歧，但多數人同意，個人性取向及性行為是私事，男性之間的性行為不應成為犯罪，宣布政府將廢除第377A條文。不過李顯龍也強調，此舉不代表新加坡政府承認同性婚姻合法化，「政府無意改變婚姻現有定義」，會透過修改憲法，不讓婚姻的定義在法庭上受到挑戰。
11月底時，新加坡國會針對「男男性行為除罪化」展開辯論，新加坡內政部長兼律政部長尚穆根（K. Shanmugam）表示，「應該廢除377A，它羞辱和傷害同性戀者」，因為男性私底下的性行為，並不影響公共秩序。新加坡國會在11月29日正式通過廢除377A條文，並修憲新增第156節條文，明定國會有權制定法律以定義、保護、促進和推廣婚姻制度。
外界普遍認為，新加坡此次修憲強化了當地對於一男一女的婚姻定義，使得LGBTQ社群爭取婚姻平權更加不易。