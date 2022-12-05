「鯨」人發現 臺灣史上最大最完整鯨魚化石出土

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楊子睿博士團隊隨即整合國立自然科學博物館地質學組、德國巴伐利亞動物學蒐藏中心、全臺6所大學、1所高中共22名學生及民間古生物修復團隊加入，歷經超過90天的密集挖掘工作，終於在10月將整具化石骨骼帶出地表，讓它從燠熱潮濕的泥地中重見天日。
科博館生物學組姚秋如博士投身鯨豚研究多年，她表示，鯨魚化石的挖掘和研究需具備地質專業，還得與現生物種比對，著重跨領域的合作。此具鯨魚化石標本全長逾15公尺，肩胛骨、上下顎骨、連續出現的尾椎皆保存極佳；頭骨雖僅保存後側，但仍算完整。藉由化石形態初步推測，這具鯨魚化石可能是距今約8萬5千年（晚更新世）的鬚鯨化石，不過尚需進一步清修才能得知更準確的物種訊息。參考現生資料，多種鬚鯨科（Balaenopteridae）大型種類曾在臺灣沿海有擱淺紀錄，可做為比對參考依據。
楊子睿博士說，臺灣位處板塊邊界，地殼抬升迅速且沉積速率極快，在時空環境配合下，有機會完美保存大型生物標本。恆春鯨魚谷地質環境看來像是潟湖，屬於鯨豚喜愛的棲地類型；而臺灣以南與菲律賓北邊的熱帶海域，數十年前仍有商業捕鯨作業，顯示這塊海域很可能是鯨豚重要覓食區或繁殖場。以此推論，或許這代表過去10萬年以來，臺灣南部一直是大型鯨類的活動場域。
此次也與Youtuber方塊酥合作，逐步揭露古生物學家在野外挖掘的實況，詳情請見影片連結：http://bit.ly/3OBdnEO。
★科博館新聞稿雲端連結
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