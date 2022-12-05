立委嗆班班吃石斑被陳吉仲打臉　潘文忠：配合農委會執行

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萬美玲表示，11月24日質詢「班班吃石斑」政策時，潘部長才承諾不會跳票，認為有些孩子沒吃到不公平，但12月1日就被陳吉仲打臉，說石斑魚量能不足，可用雞鴨魚肉等國產食材替代，質疑橫向聯繫是否出問題，詢問政策轉向，陳吉仲有跟潘文忠聯繫過嗎？若聯繫過，潘文忠還背書，是否欺騙全國學生？若未聯繫，陳吉仲逕自發布，那不是陷潘文忠於不義？
潘文忠表示，該政策是跨部會執行，用特別專案預算實施，當時規劃讓學生一學期內吃到4次石斑魚，兩部會跟食安辦都友密切做聯繫，陳吉仲也說會全力調度石斑魚，但食材供應是由農委會處理，陳吉仲已對外說明，若有不足會改「班班好食材」、用其他好食材來取代，教育部將配合執行。
萬美玲詢問，「你怎麼能接受？全國師生看你當初為農委會政策背書，現在卻被打臉說法，卻一點抗議也沒有？這是小事情嗎？陳吉仲說話不算話，大家已經習慣，但你身為教育部長，一言一行都是全國師生學習的典範，既然承諾了，還是要去跟農委會好好商量，不能跳票的事情就是不能跳票。」
立委陳秀寶也詢問，上次詢答時，潘文忠提到，若改別的食材，對於沒有吃到4次石斑魚的孩子不公平，目前彰化縣孩子好像都還沒吃到，有些縣市可能吃到4次。
潘文忠回應，這個特殊食材當初是由農委會做食材規劃。
陳秀寶表示，當時提案是好意，為石斑魚找銷路，也給孩子好的健康食材，但現在產量不足，也許可以不要拘泥於石斑魚，像彰化縣有優良農產品，現在是烏金時期、烏魚品質好，一樣可以提供學童營養，教育部可以跟農委會密切聯繫。
潘文忠說，行政院支持該政策有6億多預算，陳吉仲已對外正式說明，萬一石斑魚供應不足時 會朝班班好食材規劃，同樣都是在營養午餐外加一道菜的方式來執行，教育部會全力配合農委會，但食材仍得由農委會來規劃，教育部會與農委會討論，如何提供額外的一道菜。