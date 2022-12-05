緊緊繄！比口罩解禁更重要 林靜儀：政府給錢爽快一點
九合一大選民進黨慘敗，黨內浮現檢討聲浪，醫生出身的台中市立委林靜儀在臉書發第一波檢討文，主張除了大型聚會、醫院、大眾運輸系統，應該把穿戴口罩的決定權還給民眾，政府重心放在防疫減化流程、紓困加速作業。簡單的說，「大家都累了也辛苦了，政府有心有預算要給錢，就給得爽快一點！」
記者顏幸如／台中報導
林靜儀今（5日）上午在臉書發文「選後檢討1」，指出防疫工作應準備收尾、疫後復甦需加速進行。針對這幾日討論很夯的室內戴口罩話題，她建議大眾運輸系統、醫療院所、大型聚會需配戴口罩，其他場合交由民眾自行評估。
林靜儀另提出3點建議，1.政府應加速防疫獎勵發放進度、定期公告各區域完成狀況，不要整天被爆料或謠言追著跑。2.醫療院所防疫給付應體諒疫情期間頻繁政策修改，放寬申報時間差，除了特殊極端值，減少不必要文書作業。3.小型企業紓困措施至少須維持半年，並加速流程、簡化作業。
她總結「簡單一句，3年疫情大家都累了也辛苦了，政府有心有預算要給錢，就給得爽快一點！」
林靜儀的發文引起很多網友共鳴，有人指出「很多疫情津貼被醫院用各種名目遲發、不發，甚至追繳，基層醫護怨聲連連」、「疫情後期的政府作為，讓人感到明顯落差，沒有明確目標與方向」、「捨不得花錢補貼各行業疫情的損失，選舉場子一直講政府財務多健全、每年都有結餘，聽在苦撐的業者耳裡，反應出來的就是選票。」也有人抱怨政府效率低落，7月申請租屋補助、11月還沒審核，打去承辦單位抱怨，第2天就核准。