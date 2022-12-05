台美貿易倡議盼堆積木達4目標　經部：待時機成熟推動FTA

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針對台美之間的貿易關係，陳正祺首先指出，美國是台灣第2大貿易夥伴、第3大外資來源，以及最重要的科技來源之一，而台灣是美國第8大貿易夥伴，許多重要的台灣業者也是美商的供應鏈夥伴，不僅如此，雙方更是共享理念的民主盟友，持續深化各領域的合作。
他接續說道，在既有的貿易暨投資架構協定（TIFA）之外，近年來雙方進一步建立「經濟繁榮夥伴對話」(EPPD)，及「科技貿易暨投資合作」(TTIC)，如今台美21世紀貿易倡議啟動，雙方已經展開談判，目標是在談判完成後，簽署高標準且具經濟意義的經濟貿易協定，有助雙方建立全面、實質且長久的夥伴關係。
陳正祺表示，台美21世紀貿易倡議內容涵蓋貿易便捷化、良好法制作業、反貪腐等11項議題，雙方在今年6月1日宣布正式啟動台美21世紀貿易倡議後，繼續在8月18日宣布啟動協商談判，並且公佈談判架構與內容，在11月8日至9日於美國紐約舉行首次實體會議，雙方團隊就各自整體法制面的異同，以及維護對雙方企業有利經營環境的政策做法等，廣範交換意見。
他強調，台美雙方具有高度意願在談判完成後，簽署高標準且具經濟意義的貿易協定，盼透過11項議題，達成4項重要目標：一、強化國家整體經濟實力；二、強化台美雙方投資及貿易；三、強化台灣與各國制度化連結；四、強化市場經濟體制。
其中還包括促進台美農產品貿易，協助中小企業拓展美國市場，此外，在增強台灣對非市場政策及作為能力的同時，增加國際投資台灣的信心，簽署台美貿易協定不僅有助於台灣推動加入 CPTPP，擴展國際空間，也可讓台灣有更多機會與各國加深制度化連結。
陳正祺提到，在美國拜登政府目前沒有關稅談判授權的情況下，利用堆積木方式（Building Blocks）推動協定簽署，涵蓋貿易協定的重要元素，等待未來時機成熟，在此堅實的基礎上，推動完成「台美自由貿易協定（FTA）」，是一個務實可行的策略。