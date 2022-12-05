大S秒讚「汪小菲染病」後關IG評論！網嚇：信息量太大了

陸律師批汪小菲欠錢不還！大S點評「清醒」：人人都該讀

▲大S和汪小菲各說各話，多數律師則站在大S這邊，認為該以離婚協議書為準。（圖／翻攝自大S臉書、汪小菲微博）
▲大S和汪小菲各說各話，多數律師則站在大S這邊，認為該以離婚協議書為準。（圖／翻攝自大S臉書、汪小菲微博）

記者江芷稜/綜合報導

大S（徐熙媛）和汪小飛隔海開火，3日分別曬出欠款紀錄和離婚協議，引發兩派網友爭執不下，她原本只在IG回覆網友評論，鮮少在微博留言，不過大陸律師鄧高靜分析這起夫妻離婚官司，以6點拆解雙方立場，兼具條理的個案分析，讓潛水許久的大S罕見發聲，以「明白、清醒、文明、教化」8字點評，坦率表示：「人人都該讀！」

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汪小菲婚內出軌在先，遭到網友撻伐，但他出示匯款金額及大S刷卡紀錄後，風向似乎轉變了，網友反罵大S需索無度、對前夫予取予求，開始同情汪小菲。鄧高靜律師則逆風力挺大S，認為一切應該依法論事，在微博發長文表示「欠錢不還的才是真大爺。欠錢不還的還被全網追捧。借幾千萬給他，讓他寫個借條都能被全網罵」。

鄧高靜律師解析大S、汪小菲離婚協議書和現況，做出以下結論：

1.汪小菲以前妻之名開S HOTEL酒店，利用大S的明星效益，再向大S借錢，她錢和名都出了卻沒有股份，離婚後酒店收益都不歸於她，「就這樣妳還要被全網罵心機罵綠茶，被他罵不要臉，好像欠錢不還的人是妳不是他」。

2.離婚調解書是在法院主持下，雙方及雙方律師在場的情形下簽署的，自雙方簽字時起就具備法律效力，裡邊也寫清楚了若再婚，就不再支付房子裡的電費。如今汪小菲欠款500萬元的是撫養費，卻在網上說不想付電費，引導輿論網爆，「還說妳才是心機女、才是綠茶，好像欠錢不付的人是妳不是他」。

3.在台灣法院起訴離婚，法院以調解書的方式確定雙方解除婚姻關係，大陸司法也是認可的，大S再婚完全合法，不會構成重婚罪，「他媽媽還在直播間說你涉嫌重婚罪，引導網友對你進行犯罪攻擊，像是婚內出軌的人是你不是他」。

4.離婚協議書載明，大S有權刷那張信用卡維持消費習慣，這個條款沒有再婚限制，但是他把信用卡刷卡記錄和購買服飾首飾的記錄一起發出來，引導輿論升級對大S的網爆。

5.離婚協議書裡對於再婚限制，都寫得清清楚楚，但是張蘭卻一直在直播間說大S承諾過不再婚，「像是妳簽的不是離婚協定，是守寡協定」。

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