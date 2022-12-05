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萬五曇花一現！台股終場小漲10點　觀光、航空族群紅通通

▲台北股市今（5）日萬五大關曇花一現，終場小漲10.06點，收在14980.74點，權值王台積電走勢震盪，終場下跌3.5元，收在489元。（圖／NOWnews資料照片）
▲台北股市今（5）日萬五大關曇花一現，終場小漲10.06點，收在14980.74點，權值王台積電走勢震盪，終場下跌3.5元，收在489元。（圖／NOWnews資料照片）

記者鄭妤安／台北報導

美股2日跌多漲少，台北股市今（5）日萬五大關曇花一現，終場小漲10.06點，收在14980.74點，漲幅0.07%，成交金額2406.81億元。權值王台積電走勢震盪，終場下跌3.5元，收在489元，不過，台積電聯盟以及鴻家軍氣勢高昂，其中，昇陽半導體、萬潤等飆漲停。中國防疫漸進放寬，港股慶賀漲逾600點，內需股像是觀光、航空族群也同步受惠，生技醫療族群則持續發威。

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美股道瓊指數上周五（2日）上漲34.87點，漲幅0.1%，收在34429.88點；那斯達克指數下跌20.95點，跌幅0.18%，收在11461.5點；標普500指數下跌4.87點，跌幅0.12%，收在4071.7點；費城半導體指數下跌33.5點，跌幅1.19%，收在2771.2點。

中國爆發反封控「白紙革命」數天後，各城市進一步放寬防疫限制，陸股上漲1.7%，港股慶賀漲逾600點，其餘亞股像是日股小漲0.04%，韓股下跌0.7%。

台北股市今日開高走低，加權指數以14972點開出，早盤漲逾百點，隨後漲幅收斂，萬五大關曇花一現，終場小漲10.06點，收在14980.74點，漲幅0.07%，成交金額2406.81億元。晶圓代工龍頭、權值王台積電走勢震盪，終場下跌3.5元，收在489元，跌幅0.71%。

同樣為晶圓代工的聯電小跌0.22%，來到45.40元。世界先進跌0.35%、力積電漲1.59%。其他重要電子股，如聯發科、鴻海、大立光收在平盤，國巨強漲2%以上，來到502元，旺宏則漲近1%。

台積電聯盟以及鴻家軍今日領漲大盤，其中，台積電概念股像是昇陽半導體、萬潤、中砂直奔漲停，家登、辛耘勁揚5至8%，泛鴻海集團的鈺緯攻漲停，廣宇、帆宣、臻鼎、建漢上漲1至3%。

中國防疫漸進放寬，內需股像是觀光族群同步受惠，美食-KY、六角、雄獅、鳳凰、劍湖山漲約1至4％，航空族群也勁揚，華航上漲5.59%，長榮航則漲近3%。生技醫療族群持續發威，麗豐、泰福、祺驊、台耀、瑞基、大江等多檔強攻漲停板。

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