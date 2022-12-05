萬五曇花一現！台股終場小漲10點　觀光、航空族群紅通通

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中國爆發反封控「白紙革命」數天後，各城市進一步放寬防疫限制，陸股上漲1.7%，港股慶賀漲逾600點，其餘亞股像是日股小漲0.04%，韓股下跌0.7%。
台北股市今日開高走低，加權指數以14972點開出，早盤漲逾百點，隨後漲幅收斂，萬五大關曇花一現，終場小漲10.06點，收在14980.74點，漲幅0.07%，成交金額2406.81億元。晶圓代工龍頭、權值王台積電走勢震盪，終場下跌3.5元，收在489元，跌幅0.71%。
同樣為晶圓代工的聯電小跌0.22%，來到45.40元。世界先進跌0.35%、力積電漲1.59%。其他重要電子股，如聯發科、鴻海、大立光收在平盤，國巨強漲2%以上，來到502元，旺宏則漲近1%。
台積電聯盟以及鴻家軍今日領漲大盤，其中，台積電概念股像是昇陽半導體、萬潤、中砂直奔漲停，家登、辛耘勁揚5至8%，泛鴻海集團的鈺緯攻漲停，廣宇、帆宣、臻鼎、建漢上漲1至3%。
中國防疫漸進放寬，內需股像是觀光族群同步受惠，美食-KY、六角、雄獅、鳳凰、劍湖山漲約1至4％，航空族群也勁揚，華航上漲5.59%，長榮航則漲近3%。生技醫療族群持續發威，麗豐、泰福、祺驊、台耀、瑞基、大江等多檔強攻漲停板。