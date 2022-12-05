快訊／本土確診+10209！死亡個案增22人　境外移入35例

指揮中心表示，今日新增之10,209例本土病例，為4,723例男性、5,479例女性、7例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(1,518例)，臺中市(1,418例)，高雄市(1,245例)，桃園市(1,199例)，臺北市(868例)，臺南市(714例)，彰化縣(677例)，新竹縣(396例)，屏東縣(327例)，新竹市(326例)，苗栗縣(266例)，雲林縣(250例)，嘉義縣(185例)，南投縣(168例)，花蓮縣(157例)，宜蘭縣(135例)，基隆市(120例)，嘉義市(84例)，臺東縣(79例)，金門縣(44例)，澎湖縣(31例)，連江縣(2例)。
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指揮中心說明，今日新增35例境外移入個案中，為20例男性、15例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，感染國家均調查中。入境日期介於今年11月7日至12月4日。
指揮中心統計，截至目前國內累計20,191,372例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,810,997例排除)，其中8,379,467例確診，分別為37,960例境外移入、8,341,453例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計14,500例COVID-19死亡病例，其中14,483例本土，個案居住縣市分布為新北市2,844例、臺北市1,587例、臺中市1,535例、高雄市1,413例、臺南市1,079例、桃園市1,077例、彰化縣901例、屏東縣571例、南投縣473例、雲林縣465例、苗栗縣399例、嘉義縣372例、宜蘭縣312例、基隆市307例、花蓮縣251例、嘉義市244例、新竹縣239例、臺東縣186例、新竹市158例、澎湖縣36例、金門縣34例；另17例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。