張蘭訴苦「去台灣只睡酒店」險落淚！粉絲驚：大S真過分
汪小菲母親張蘭，近期不斷在直播抨擊前媳婦大S，日前更對大S的經紀人廖瑋琪開砲，質疑對方賺人民幣，且沒有正當法源、有逃稅嫌疑，引起討論。怎料，張蘭又在直播訴苦，聲稱自己這10年來只有過年才會去台灣，住就住在酒店，委屈到快要掉淚，讓粉絲相當心疼。
娛樂中心/綜合報導
有微博網友截下張蘭直播片段，指出張蘭在直播時十分委屈地對網友說：「我這10年很少去台灣，但過年我會過去，住就住在酒店，小菲沒有酒店的時候我住其他酒店，有酒店後就住小菲的酒店。」結果張蘭越說越委屈，似乎意識到眼淚就快要流出來，才趕緊後退遠離鏡頭。
原PO直言，「說實話大S這事兒做的真的有些過分了！」質疑大S為什麼不讓婆婆住家裡，要讓婆婆每次都去住酒店，「這完全是不尊重婆婆，沒把婆婆當家人看待，張蘭能忍下大S這樣的兒媳婦十年也算是脾氣好了。」貼文也掀起吃瓜群眾熱議。
目前汪小菲與大S的戰爭，已經進展到張蘭主動插手，並請好律師團準備全面開戰。而在昨（4）日，張蘭突然對著大S的經紀人廖瑋琪質問，「問一問經紀人，您的經紀公司在哪？註冊在哪？誰是經紀公司的法人？幕後收款人是誰？您的經紀合同能一張一張披露出來嗎？您這10幾年在大陸也沒少割我們韭菜，您代表大小（S）一起來算一算也有不少億了，您給我們納了多少稅？」質疑對方透過不當法源賺人民幣，最後更警告，如果再繼續替大S說話，「我們律師團都會扒出來，該補的就要補了！」（編輯：詹鎰睿）