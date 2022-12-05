全球總體環境重塑　剖析2023年三大趨勢與投資機會

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展望2023年，成熟國家為主的勞動力持續緊俏，將使通貨膨脹維持在高於疫情前的水準，也因此對企業獲利帶來挑戰；另一方面，隨著經濟衰退風險持續增加，長天期債券殖利率可能開始下行。儘管金融市場挑戰重重，但股票及債券仍存在戰術性投資機會：股票中，看好歐洲銀行類股、日本股票、能源股票；債券中，看好美國公債、拉丁美洲短天期債券、美國投資等級債。
團隊認為，2023年全球總體經濟有三大趨勢。首先是成熟市場的勞動力持續緊俏：推動勞動市場吃緊包含許多結構性催化因素，如成熟國家為主的適齡工作人口漸減、全球經濟去全球化等，這些因素也可能使通貨膨脹率持續維持高於疫情前平均水準。
再來股市前景挑戰重重，但不乏戰術性機會：2023年企業獲利前景可能不如2022年強勁，因為美國工資持續面臨上行壓力，進而使企業成本攀升、獲利下降，侵蝕企業利潤率。儘管如此，美國股市一定程度上已經反映經濟前瞻性衰退，特定的類股題材報酬風險比正在改善，也將創造具吸引力的進場機會。
最後是能源市場的新格局：能源市場正在發生重大轉變，化石燃料將不再是未來燃料主流，這意味著不太可能看到大規模開發化石燃料；此外，俄烏戰爭下也造成全球石油供需持續找尋新平衡；過渡期中，能源類股存在戰術性投資機會。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。