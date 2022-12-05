特企／新壽車隊熱血慶一甲子　選定發跡地破風前行

新光金控（2888）子公司新光人壽12月3日（六）舉辦「新光60 轉動共好未來」活動，號召超過60位新光騎士組建單車隊，選定企業發跡之地新竹為起點，一起回歸初心，體驗前輩篳路藍縷的開創之路。活動當日由董事長潘柏錚、副董事長邱德成、林伯翰董事、總經理黃敏義共同領騎，從新竹州圖書館出發，途經新竹、桃園、新北板橋、台北北門，一路破風前行到歡迎式會場新光人壽保險摩天大樓，沿途在地分公司員工夾道歡迎，為騎士吶喊助勢，團結一心展現高昂士氣，並於摩天大樓廣場舉行耶誕環保藝術展點燈儀式，迎接明年即將到來的60周年。
新壽董事長潘柏錚表示，新壽創業之初以「人人有保險、家家有保障」為使命，為深入鄉村服務，交通是首要問題，便提供無息分期貸款補助員工購車，在機車部隊成軍後機動性大增，才能將服務推展至社會各角落。本次透過「新光60 轉動共好未來」熱血重現服務車隊盛況，結合環保低碳趨勢，由機車改為單車，起終點的選擇也別有深意，總經理黃敏義表示，騎士體驗新光從初創到茁壯的一路艱辛，除了緬懷前人，也期勉新光人都能心懷感恩、長保熱誠。此次活動由新光醫院醫護團隊全程守護騎士安全，新光醫院董事長吳東進也到現場關懷騎士並恭賀活動圓滿達成，在歡迎式會場妝點的則是以廢棄輪胎打造的環保耶誕樹，由總經理黃敏義及數位人道協會創辦人潘人豪教授代表，以騎乘單車方式轉動發電，點亮樹上的希望之光。
參與的新光騎士則肩負更重要的公益任務，每一個小隊將代表一個偏鄉據點的追光者，為新壽與數位人道協會合作的「遠距健康促進公益計劃」，點亮6個實體服務據點的美好未來。新壽從鄉鄰起家，特別重視地方回饋與社區經營，本計劃回歸保障價值，透過數位科技應用打破現實距離，提供偏鄉長者線上健康課程及專業醫療諮詢，照顧長者身心健康；新壽員工以企業志工身份認養偏鄉據點，長期服務，進行普惠金融教育及防詐騙宣導，並陪伴長者摺製紙藝品，藉由手工藝創作訓練手眼協調，增進大腦與器官的活絡，延緩退化，達到在地安老的願景。
因時近耶誕節，新光摩天大樓廣場舉辦耶誕小農親子市集及環保藝術展，特別的是，由鐵雕藝術家鄭炳和製作的再生藝術品，部分媒材取自今年7月拆除重建的「起家厝」新光南東大樓，將新光精神融入作品，用堅硬媒材表現柔軟情感，象徵生生不息，展現不一樣的新風貌；此外，貫穿低碳共好理念，現場也邀請新光小農夥伴銷售產地直送的優質農產品，搭配親子同樂的手作攤位，在曾宇辰（小宇）及LIVE BAND的歌聲中，陪伴民眾度過和諧共融的歡樂時光。
新光人壽深耕台灣一甲子，以「低碳、創新、共好」做為永續策略的核心價值，身為富有影響力的在地企業，為了持續創造經濟價值，並延伸企業永續發展，長期透過實際參與及服務落實ESG，關懷社區、協助弱勢、推動環保，為百年里程碑建立穩固根基，守護與台灣民眾的共好未來。