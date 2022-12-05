下一個韓流風暴？繼BTS、魷魚遊戲後　投資人押寶韓網漫

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GVA資產管理公司高階主管朴智弘（音譯，Park Jihong）表示，「現在網路漫畫市場有很多機會，雖然沒有那麼多上市工資可以投資，但我們關注的是估值具有吸引力的非上市公司。」
近年來，大眾對於韓國音樂、電影以及電視劇的需求急劇增加，更形成了熱門的投資主題。朴智弘認為網路漫畫將走上同一條道路，預計Kenaz將引領風潮，就和SM娛樂、Hybe等公司幫助提高K-Pop知名度一樣。
朴智弘預計，未來幾年網路漫畫將出現「爆炸性成長」，最終將會出現一些大型公司。而目前營運著網路漫畫平台的Naver和KaKao，早已經被投資人注意到，且是市值比較高的公司。
韓國網路漫畫也吸引了海外投資者的目光，據如韓國每日新聞（Maeil Business Newspaper）先前報導指出，沙烏地阿拉伯的公共投資基金（Public Investment Fund）和新加坡政府投資公司（GIC）正考慮投資定於明年上市的KaKao娛樂。GIC今年還投資了未上市的網路漫畫公司Ridi。
報導提到，雖然目前韓國網路漫畫的市場還很小，但正在快速成長當中。根據韓國文化內容振興院（KOCCA）去年的報告顯示，2020年韓國網路漫畫的銷售額達到約8億美元，與2017年不到3億美元相較之下，快速攀升。網路漫畫公司不僅透過讀者訂閱賺錢，也會經由將在線漫畫的知識產權授權給電影和戲劇製作人來賺錢。
彭博行業研究（Bloomberg Intelligence）分析師Tiffany Tam表示，雖然現階段判斷網路漫畫是否會向BTS或是《魷魚遊戲》那樣大受歡迎仍為時過早，但網路漫畫正越來越受到消費者和媒體的關注。她表示「網路漫畫在Z世代很受歡迎，串流媒體平台也注意到，並將Webtoons等網路漫畫內容改編成電視劇或電影，廣泛的改編趨勢也與Netflix等媒體平台接納更多外國內容和動畫相吻合。