特企／金門大橋三分交通、七分觀光 成當地觀光新地標
金門大橋兼顧綠色環境生態，也讓大小金門之間的交通將不再受制於天候海象導致中斷，往來兩地的民眾將有一條全天候、便利又安全的道路。從經濟效益面來看，金門大橋完工通車後，特殊之脊背橋高粱穗心造型，搭配金烈水道海天一體的天然景致，也將成為金門地區最具代表性的地標，融合金門豐富的閩南、戰地、生態等資源，吸引遊客來金旅遊，促進金門地區觀光及經濟發展，成為觀光熱門新景點和金門最亮麗的新地標。
金門大橋主橋段五座顯眼的三角造型，是由金門民眾票選出來的設計，大橋橋梁配置依海域水深變化區分為主橋段、邊橋段、引橋段、主橋段。大橋主橋段為脊背橋型式跨越金烈水道，橋塔方案縣民票選結果採「穗心傳語、風情再現」語彙之高粱穗心造型，配合路廊跨越之海域寬闊，將與脊背橋之多橋塔形成意象互動，主橋再經由兩側邊、引橋的延伸細化，將使得全橋自然地融入整體海景之中。
邊橋段的造型則是變斷面預力混凝土箱型梁橋，銜接主橋兩側，主跨配置150公尺，梁深由7.5公尺漸變至3.0公尺，銜接主橋端邊跨採110公尺，銜接引橋端邊跨則採100公尺，可使跨徑變化較為順暢和諧。最後在引橋段方面，這是銜接邊橋與兩側大小金門陸域，主要座落於兩側淺灘區。橋型配置採等梁深預力混凝土箱型梁橋，跨徑配置主要為45～50公尺，梁深3.0公尺。
橋面的車道配置上，不僅考量到車輛的交通功能，除雙向各配置1條混合車道外，還在橋梁的兩側布設有人行道以及自行車道，滿足駕駛與行人的人本需求。日後更可以依照交通量的成長，未來可升級為雙向兩線快車道、慢車道及人行自行車道。