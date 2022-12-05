獨／錢櫃林森店3年前大火釀6死 官司未完卻已悄悄復業
位於台北市林森北路上的錢櫃KTV台北林森店，於2020年4月底發生大火，不幸造成6人死亡。時至今日近2年8個月，上週悄悄復業，引發周邊居民及路過民眾議論紛紛，外界也質疑當初大火事件的官司尚未落幕，林森錢櫃為何能就此復業？對此台北市政府商業處表示，錢櫃方面日前有按照規定申請復業，也經過相關局處檢查並符合規定，因此予以同意復業。
記者丁上程、許家禎台北報導
台北市建管處表示，錢櫃方面去年10月時就有提出室內裝修的申請，過程中也陸續提出使用執照變更，並且提出鑑定報告並申請相關安全檢查，至於復業相關申請，則由商業處統籌負責審理。
商業處則指出，錢櫃方面日前依法申請復業，市府相關局處也針對復業規定前往錢櫃進行檢查，因為審查結果合乎法規，因此同意復業。
至於外界質疑錢櫃與傷亡者家屬的官司還沒結束，為何能就此復業？商業處方面則表示，家屬跟業者之間的官司，並不會影響業者申請復業，只要業者依法申請，且經過檢查認定場所符合相關規範，就可以申請復業。
為此，錢櫃接受《NOWnews今日新聞》電訪指出申請復業、重新營業，台北市政府一直用最嚴格的標準檢視，包括消防安檢與公安都做到最好，至於建築結構找了專家評估過，再加上房東也很關心，因此房東也有另外找鑑價公司結構技師來看，最後取得台北市府核發的許可證開始營運。
錢櫃表示，事件發生到現在，營運一直戰戰兢兢，林森店消防安檢公安全部請人重新評估，也找了建築師與設計團隊確保每個細節做到好，才向台北市府申請復業。錢櫃透露，北市府同樣也以最高標準查核每個項目，「是一層一層、慢慢各單位」檢查完成後才敢申請營運，員工的消防安全演練也是從事件發生後更加小心謹慎，因此才會快3年才重新營運。