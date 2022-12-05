錢櫃祝融釀6死、官司還在打 林森店為何原址重新營運？
錢櫃台北林森店於2020年4月26日發生大火，不幸造成6人死亡、67人受傷。時隔近2年8個月，該店於今（2022）年11月26日於原址悄悄復業。由於官司還在審理中，且造成6個家庭破碎，為什麼還會選擇在原址重新營業？錢櫃今（5）日接受《NOWnews今日新聞》電訪時指出，當時造成不幸主要是濃煙導致，但其實火災對建築並沒有很大的影響，但高層指示為了復業重新出發，強調消防安檢與公安一定要做到最好，希望讓民眾安心、人潮能回流。
記者許家禎／台北報導
錢櫃台北林森店2020年4月底大火釀6人死亡，錢櫃轉投資迪廣公司董事長練台生、林森店經理、日班副理、林森店高級襄理、錢櫃工程師與九康工程行負責人等8名自然人與法人被起訴，目前官司還在訴訟中。不過，錢櫃台北林森店卻於日前重新營運，引發民眾議論。對此，台北市政府商業處表示，錢櫃方面日前有按照規定申請復業，也經過相關局處檢查並符合規定，因此予以同意復業。
由於該事件官司還在審理中，且造成6個家庭破碎，民眾好奇為什麼錢櫃還會選擇在原址重新營業？為此，錢櫃表示，當時造成不幸主要是濃煙導致，但其實火災對建築結構並沒有影響，其他樓層狀況也還ok。為了能重新營運，他們戰戰兢兢把每一項做到最好，包括消防安檢與公安，還有建築結構都找了專家評估與指導，花了快3年準備好才遞出復業申請。
錢櫃也透露，練台生指示營運團隊必須所有消防安檢與公安都要最高標準來做，希望能讓民眾安心、挽回消費者信心。而林森店復業如今大部分裝潢，包括壁紙與沙發都重作，全台員工也都定期消防演練，強調當初事件發生後，大家都嚇到了，相關消防演練不能鬆懈，「現在消防設備一關，就會發出示警」。至於官司還在審理中，錢櫃不便表示意見。
目前錢櫃林森店初期營運非24小時，除了因為遇上旺季、市場缺工人手不足外，也希望把營運順過之後，再來考慮下一階段。錢櫃指出，目前陸續都可以訂位，希望復業後，能給民眾安全感，消費者可以回流。