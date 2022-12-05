入夜後「越晚越冷」！明晨全台不到20度 4縣市豪雨特報
時序進入12月，天氣也越來越冷了！本週受到2波東北季風接力影響，北台灣低溫都僅剩攝氏16~17度，且降雨狀況持續，幾乎整週都無法看見太陽，感受較濕冷；中央氣象局表示，今明兩天（12/5~12/6）有一波東北季風，今晚開始「越晚越冷」，冷空氣最強的時間點落在明（6）日清晨，全台低溫都不超過攝氏20度；不過中南部地區白天後多雲到晴、較為溫暖，高溫可達攝氏28~30度，需留意日夜溫差大；北台灣寒意仍較明顯，且基隆北海岸、東北部地區及大台北山區要留意大雨發生。
記者張志浩/綜合報導
中央氣象局預報員趙紘表示，明日受東北季風影響，台灣東北部地區、基隆北海岸及大台北山區有雨，基隆北海岸可能有豪雨的發生，東北部地區及大台北山區有局部大雨，北部、東部、東南部地區及馬祖有局部短暫雨，對此氣象局依舊針對北北基和宜蘭等4縣市發布豪雨特報。
氣溫部分，趙紘指出，今天入夜後「越晚越冷」，一直到明日清晨是冷空氣最強的時間點，北部、、中部、東北部低溫僅攝氏17度、南部攝氏20度，白天高溫北部攝氏21度、中部攝氏28度、南部攝氏30度、東北部攝氏19度、花東地區攝氏25度；北台灣主要受迎風面、水氣影響高溫上不去，中南部則要特別留意早晚較大的溫差。
趙紘提醒，東北季風本週三、四（12/7、12/8）會減弱，但體感回溫不明顯，且水氣仍較多，北台灣降雨情況也不會減緩，幾乎整週都看不見太陽，尤其基隆北海岸仍有大雨發生，週五（12/9）下一波東北季風再增強，預計氣溫將和今明兩日持平甚至更低，且影響時間較長，可能一直到下週三（12/14）都不會減弱，降雨狀況仍需持續觀察，請民眾持續留意最新天氣資訊。