陳其邁視察高雄水情　提前整備70萬噸備援用水

因應進入枯水期之後水情變化，高雄市長陳其邁今（5）日至大泉淨水場視察，現場指示水利局如期如質完成開鑿抗旱水井及再生水等各項水資源開發工程，並協調轄內阿公店、澄清湖及鳳山水庫等管理機關蓄滿水量，確保高雄民生用水供應無虞為優先，並配合水源調度支援台南每日20萬噸自來水。
記者鄭婷襄／高雄報導
今（111）年台灣沒有颱風為南部各集水區帶來充沛雨量，雖高雄水情維持正常，然主要水源高屏溪川流量約17cms比110年初旱季水情較為嚴峻，水利局表示，高雄地區經中央評估可穩定供水至明（112）年2月底無虞，因應未來1季降雨量預估偏少，將提前各項抗旱應急措施。
陳其邁指出，他已經和水利署的賴建信署長通過電話，現階段水利署以台南、嘉義，為現在比較迫切必須採取因應相關的作為，高雄市現在除了8口3.2萬噸的地下水源持續開闢之外，大泉伏流水以及其他的伏流水、深水井，總共大概有70萬噸的備用水源，今年的挑戰可能會比前年、去年年初來的更加地嚴峻，所以要先做好相關應變的措施。
水利局說明，高雄各項應急措施計包括伏流水每日50萬噸、高屏堰下游地面水每日3至9萬噸、抗旱水井每日10至14萬噸及中油大寮水源站每日5萬噸，另於大泉淨水場將再開鑿8口抗旱水井每日3.2萬噸，將於2月底陸續完工，共計每日約可供水70至81.2萬噸，可供自來水公司調撥備援供水並支援產業用水，確保市民水龍頭打開就有水可用。