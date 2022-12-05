畫家蔡宜儒中友辦個展 飛機、恐龍皆入畫創意童趣滿滿

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中友百貨企劃處經理簡聰政表示，「時光走筆-蔡宜儒近作展」，即日起展到2023年1月3日，是蔡宜儒近五年來的回顧創作系列，展品尺寸從小品6號橫跨到大型三拼連作360號，作品風格讓藝廊都變年輕了。事實上，蔡宜儒也是在中友時尚藝廊舉辦個展中，最年輕的藝術家，四十歲左右的年紀就舉辦過多場畫展，殊屬不易。
蔡宜儒表示，近年創作著重於回溯童年，記錄不同時期的意念與挑戰、捕捉每刻當下的思緒，以致在畫作裡，可以看到許多6、7年級生童年時的卡通漫畫元素，如原子小金剛、唐老鴨、無敵鐵金剛、多啦A夢、鹹蛋超人等。這些畫作是他回溯童年的記憶，將小時候喜歡的卡通人物當作創作符號融入作品中，用自己創作的色彩、肌理、表述做不同的呈現，用個人化的手法做重新的處理與詮釋。
另畫作中也頻繁出現手指比YA與手指愛心符號，蔡宜儒表示，創作時常常將生活的元素帶入作品，記得早年拍照時大家習慣比YA，但是近年來隨著影視潮流也出現手指愛心。尤其防疫期間，每天看防疫記者會都會看到子母畫面有手語老師的翻譯，更讓她覺得這些手勢可以帶給觀者溫暖感受。她說，看到畫作中的手指愛心，也能瞭解她想要傳達的意念。
中友時尚藝廊團隊認同蔡宜儒想法，特別在本次展覽中使用這些元素，開發蔡宜儒聯名濾鏡(濾鏡連結：https://reurl.cc/6LLmXb)，讓觀者可以拍出具有強烈蔡宜儒風格的自拍照，看展也能有不同的體驗互動。此外，本檔畫展同步舉辦公益義賣，由蔡宜儒提供《希望之光-聳立》義賣，所得全數捐贈「社團法人台灣之心愛護動物協會」。