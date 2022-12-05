鴻海受鄭州疫情影響 11月營收5511億、月減逾29%
受到逐漸進入生產淡季、以及鄭州疫情影響部分出貨，鴻海2022年11月營收新台幣5511億，月減29.04%、年減11.36%。累計2022年前11月營收為5兆 9926億，年增13.56%，為歷年同期新高。鴻海表示，目前鄭州廠逐步往恢復正常產能的方向進行，預估第四季營運展望將與外界預期大致相當。
記者許家禎／台北報導
鴻海2022年11月營收為5511億，月減29.04%、年減11.36%。主要是受到逐漸進入生產淡季、以及鄭州疫情影響部分出貨，鴻海表示，雖11月份營收較前月減少，惟月減幅度約略符合公司預期。累計2022年前11月營收為5兆9926億，年增13.56%，為歷年同期新高。
鴻海進一步指出2022年11月營收新台幣5511億，月減29.04%，其中「元件其他產品類別」維持正成長；「消費智能產品類別」、「雲端網路產品類別」及「電腦終端產品類別」則有衰退情形。
鴻海表示，自10月份疫情發生以來，公司與地方政府、客戶密切聯繫與合作，在遵守官方的防疫政策下，照護員工健康以及安全生產一直是公司始終堅持的首要經營原則，公司也盡力維護員工權益，讓現有與新進員工都能受到最好照顧，一起度過此波疫情。
鴻海指出，目前整體疫情已經受到控制，11月份是本次疫情影響最大的期間。公司除了調配不同廠區產能支應外，先前也已經開始招募新進員工，逐步往恢復正常產能的方向進行，預估第四季營運展望將與外界預期大致相當。