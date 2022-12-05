汽旅吸毒遇警臨檢！基隆男心虛爬窗卻重摔地面 傷重不治
基隆市警局第四分局安樂派出所員警，4日下午2時許到某汽車旅館執行「清樓專案」臨檢勤務，在敲門後突聽見樓下車庫外有重物墜落聲響，經查看發現一名47歲陳男躺臥地面，頭部重創爆血，因傷勢過重送醫搶救仍宣告不治，今（5）日陳男經檢方相驗後，確定為墜樓意外身亡，家屬無意見；而與陳男同房的44歲高姓友人，事發後開門後被警查獲屋內及車內藏有海洛因、安非他命等毒品，訊後移送基隆地檢署偵辦。
編輯中心／綜合報導
據了解，當時陳男和高姓男子在汽車旅館內吸毒，疑似是因聽見警方敲門臨檢而心虛，準備爬窗逃逸卻不慎墜樓，直接摔至車庫外頭破血流，送醫搶救仍宣告不治，基隆警第四分局偵查隊與察局鑑識科到場採集相關跡證後，全案就陳男意外身故案報請刑事相驗，而房內的高姓男子也讓警方入內搜索，當場起獲一、二級毒品海洛因、安非他命及相關施用毒品器具，最後被帶回，訊後依毒品危害防制條例，將高男移送基隆地方檢察署偵辦。（編輯：林莞茜）
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