客家新生代創作樂團「粹垢」　大賽亮眼佳績引共鳴

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寫歌的靈感有時候就是麼突然，作品〈仰仔無賣酒〉歌詞中無數次提到「拜託 分亻厓一罐麥酒」唱出對喝酒的渴望。阿倫說「是一首憤怒的歌」，疫情期間很多熱炒店都沒有賣酒，不開放飲酒，有菜沒有，覺得少一味、心情很不爽，當天練團就寫出這首歌。
賴尚群（阿倫）開玩笑地說，當初組團是因為，太愛跑音樂祭，看著台上的的樂團表演覺得很帥，但參加音樂祭要門票，「如果我們自己組一支樂團，這樣就不用花錢買票，還有上台表演的機會。」便開始找朋友是開始組樂團、玩創作。
寫歌的靈感，賴尚群說「因為我們就是很喜歡放大自己不好遭遇，把自己的心態調整到很悲觀」， 這樣就會感覺遇到事情不會太難過，順勢著心情，有感而發自然而然就寫出歌詞或是跑音樂祭、看棒球、喝酒吃飯等休閒活動，從中得到很多寫歌靈感。
音樂作品〈確診〉，是「粹垢」全員一起寫的第一首歌，〈確診〉也入圍「2022臺灣原創流行音樂大賽」，對阿倫而言這是非常美麗的回憶。他回想起第一次上台的時候，很緊張、整團不和諧甚至也出糗過。曾經要彈奏抒情的歌，不小心踩錯效果器，變成重金屬樂曲音色。
他回顧當時的狀況，重金屬的音色一出來，鼓手、吉他手就像啟動開關一樣，全員金屬魂上身，直接把抒情歌改用重金屬演唱，這感覺非常棒。賴尚群說，這就是團員的默契，「出錯是一種學習」即使出錯，也要很帥的把它演完。
賴尚群成立這個團希望能吸引到更多音樂創作者，他說，現在有很多編曲軟體，在家就能宅錄「做音樂已經變得很簡單」。大家也可以多去音樂祭，甚至把音樂季變成一個日常，培養音樂祭文化氣息，讓耳朵聽見更多美麗音樂。