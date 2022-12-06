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客家新生代創作樂團「粹垢」　大賽亮眼佳績引共鳴

▲「粹垢」參與桃園海客文化藝術季演出。翻攝粹垢粉絲專頁。（圖／品牌提供）
▲「粹垢」參與桃園海客文化藝術季演出。翻攝粹垢粉絲專頁。（圖／品牌提供）

本報訊

組團至今甫一年的客家新生代創作樂團「粹垢」，獲得「東風音樂祭」及「全球客家流行音樂大賽」第2名與佳作的好成績，在比賽之外也常參與各種音樂祭、Pub的演出。說到組團動機，主唱賴尚群（阿倫）說，組團是因為「不想花錢買門票」乾脆自己組一團，不用買票也能盡情地唱歌表演。

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「粹垢」挑戰語言文字的框架，大膽將相對較粗俗的詞彙寫進歌曲當中，並用激情帶嘶吼的唱腔與強烈速度感的吉他旋律，藉由直觀又口語化的詞句反映社會黑暗，以音樂方式唱出對社會環境中所遇到的不滿。他們認為，透過非常生活化的詞句來唱歌更能引起聽眾的共鳴，「或許也會因為聽到我們這樣唱，就會驅使創作者開始嚐試寫客語歌。」

寫歌的靈感有時候就是麼突然，作品〈仰仔無賣酒〉歌詞中無數次提到「拜託 分亻厓一罐麥酒」唱出對喝酒的渴望。阿倫說「是一首憤怒的歌」，疫情期間很多熱炒店都沒有賣酒，不開放飲酒，有菜沒有，覺得少一味、心情很不爽，當天練團就寫出這首歌。

賴尚群（阿倫）開玩笑地說，當初組團是因為，太愛跑音樂祭，看著台上的的樂團表演覺得很帥，但參加音樂祭要門票，「如果我們自己組一支樂團，這樣就不用花錢買票，還有上台表演的機會。」便開始找朋友是開始組樂團、玩創作。

▲喜歡跑音樂的賴尚群（右）與吉他手Sam（左），除了自己上台表演外，也很享受在台下聽音樂的氣氛。洪俊傑攝。（圖／品牌提供）
▲喜歡跑音樂的賴尚群（右）與吉他手Sam（左），除了自己上台表演外，也很享受在台下聽音樂的氣氛。洪俊傑攝。（圖／品牌提供）
寫歌的靈感，賴尚群說「因為我們就是很喜歡放大自己不好遭遇，把自己的心態調整到很悲觀」， 這樣就會感覺遇到事情不會太難過，順勢著心情，有感而發自然而然就寫出歌詞或是跑音樂祭、看棒球、喝酒吃飯等休閒活動，從中得到很多寫歌靈感。

音樂作品〈確診〉，是「粹垢」全員一起寫的第一首歌，〈確診〉也入圍「2022臺灣原創流行音樂大賽」，對阿倫而言這是非常美麗的回憶。他回想起第一次上台的時候，很緊張、整團不和諧甚至也出糗過。曾經要彈奏抒情的歌，不小心踩錯效果器，變成重金屬樂曲音色。

他回顧當時的狀況，重金屬的音色一出來，鼓手、吉他手就像啟動開關一樣，全員金屬魂上身，直接把抒情歌改用重金屬演唱，這感覺非常棒。賴尚群說，這就是團員的默契，「出錯是一種學習」即使出錯，也要很帥的把它演完。

▲「粹垢」獲得2022第一屆全球客家流行音樂大賽創作組【佳作】。翻攝粹垢粉絲專頁。（圖／品牌提供）
▲「粹垢」獲得2022第一屆全球客家流行音樂大賽創作組「佳作」。翻攝粹垢粉絲專頁。（圖／品牌提供）
賴尚群成立這個團希望能吸引到更多音樂創作者，他說，現在有很多編曲軟體，在家就能宅錄「做音樂已經變得很簡單」。大家也可以多去音樂祭，甚至把音樂季變成一個日常，培養音樂祭文化氣息，讓耳朵聽見更多美麗音樂。

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