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2022台北區塊鏈週將登場！以DAO策展、打造Web3黃金十年

▲「2022年台北區塊鏈週Taipei Blockchain Week」將於 12 月 12 日至 17 日首次在台灣舉辦。（圖／布爾喬亞提供）
▲「2022年台北區塊鏈週Taipei Blockchain Week」將於 12 月 12 日至 17 日首次在台灣舉辦。（圖／布爾喬亞提供）

記者鄭妤安／台北報導

隨著全球疫情趨緩、國境重新開放，許多實體活動相繼在年底登場，其中，「2022年台北區塊鏈週Taipei Blockchain Week」將於 12 月 12 日至 17 日首次在台灣舉辦。活動現場將匯聚海内外知名領袖人物、區塊鏈開發者、創始人、投資機構及社區愛好者共同參與，活動涵蓋主題式演講、圓桌論壇及黑客松競賽，共邀請近百位講者發表Web3重要國際趨勢與創新脈動。 

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此次活動由Bu Zhi DAO主辦，這是台灣首次以DAO組織（去中心自治組織, Decentralized Autonomous Organization）形式發起的最大規模策展，並邀請Google Cloud、Avalanche做為策略合作夥伴，以及台灣區塊鏈者愛好協會為協辦單位支持，預估將吸引超過千人參與。

Bu Zhi DAO（BZD）是一個非營利去中心化的自治組織，成員身分多元，除了來自許多知名機構如Google、Twitch、Opensea，也包含創業家、開發者、投資人及藝術家。

BZD成員多半來自台灣，看準台灣在科技領域的領先地位，並對於科技如何擁抱未來充滿願景，期待能透過此次活動在台灣打造Web3生態系，引領台灣成為亞洲Web 3的重鎮之地。

「2022年台北區塊鏈週Taipei Blockchain Week」首屆活動主題「Bridge」，以橋梁意象呼應區塊鏈在未來世界扮演的角色，期待能透過活動對接台灣與國際Web3的資源。

▲（圖／布爾喬亞提供）
▲「2022年台北區塊鏈週Taipei Blockchain Week」由Bu Zhi DAO主辦，這是台灣首次以DAO組織形式發起的最大規模策展。（圖／布爾喬亞提供）
BZD創辦人Jacky Wang表示，BZD希望透過Ｗeb3元宇宙的技術和社群，把在國外累積的資源帶回台灣，讓台灣在未來Web3的新世界終能扮演關鍵角色，橋接台灣與國際，社群與企業，民間與政府，在不同面向都能串接區塊鏈專業領域間的交流。

這次Taipei Blockchain Week環繞Web3多個熱門議題，除了提供對於NFT、DeFi、DAO等題材的精闢探討，也將有適合初學者的主題演講，希望建立大眾對元宇宙、區塊鏈的理解與落實。

為期六天的活動中，12日至14日將分別透過經濟趨勢、技術研討與應用場景等3大主題舉辦各式講座和圓桌論壇，15日至17日則為開發者訓練營，將針對想學習開源技術、掌握開發趨勢的Web3建設者和創作者，打造與國際講者間的交流學習場域。 

此次活動召集人，同時也是BZD創始成員Tiffany Lai表示，台灣有許多好的Web 3項目渴望與全球接軌，海外有很多大型機構也樂見和台灣優秀的科技人才與藝術家有積極合作，過去缺少一個連接雙方的機會和場合，Taipei Blockchain Week的誕生正是為了台灣Web3創造一個嶄新平台。

首屆舉辦邀請多位知名講者，如下：

  • 享譽世界的台灣NFT藝術家pplpleasr：她曾在財富雜誌（Fortune）榮獲世界NFT名人排行榜第5位，被票選為2022年台灣區塊鏈最具影響力人物之一。 
  • XREX 共同創辦人與執行長黃耀文 Wayne Huang ：資安領域連續創業家，2018 年共同創辦區塊鏈金融科技公司 XREX，積極投入區塊鏈應用，包括穩定幣支付、加密貨幣交易、跨境金流等等。 
  • 全球最大遊戲直播平台Twitch的共同創辦人Kevin Lin：現在擔任區塊鏈遊戲開發商 Metatheory 的共同創辦人暨執行長。  
  • Numbers Protocol（主張數據股份有限公司）創辦人兼CPO Tammy Yang：在2019 年五月成立的Numbers Protocol，利用Web 3技術來保持數據的完整性、預防惡意竄改或是假新聞，將資訊回歸客觀真實，消除人們與真確資訊間隔閡。

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