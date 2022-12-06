iPhone被偷、遺失怎麼辦？蘋果工程師建議先做「這動作」
蘋果裝置遺失了該怎麼辦？蘋果經銷商的維修中心工程師表示，自己的蘋果裝置一但「遺失」，建議立即在「尋找」中啟用「標示為遺失」，當拾獲者想要開啟使用時必須有原始的Apple 帳號密碼才能設定開啟並解除。維修中心也的確遇到過民眾號稱在垃圾桶中撿到裝置，希望門市人員幫忙解鎖，但其實一打開就知道原失主已經開啟「遺失」模式，根本無法進入開啟。
記者周淑萍/綜合報導
關於iPhone、iPad 或 iPod touch失竊，蘋果官網也有交戰手則，首先，登入 iCloud.com/find， 或在你擁有的其他 Apple 裝置上使用「尋找」App，如果你的 iPhone、iPad 或 iPod touch 沒有出現在裝置列表中，表示並未開啟「尋找」。不過仍然可以在未開啟「尋找」的情況下保護你的帳號。第二步驟，將裝置標記為遺失，只要開啟遺失便會透過密碼遠端鎖定裝置，同時也會在遺失的裝置上停用 Apple Pay。還可以在遺失的裝置上顯示包含聯絡資訊的自訂訊息。 接著到警察局報遺失，但需要有序號。
如果遺失的 iPhone 有遭竊和遺失的 AppleCare+ 服務專案保固，可以申請理賠以更換 iPhone。接著遠端清除你的裝置，若清除的是安裝了 iOS 15、iPadOS 15 或以上版本的裝置，則可以使用「尋找」來找出裝置或者在裝置上播放聲音。否則，在清除裝置後，即無法尋找裝置或播放聲音。小提醒，如果有申請遭竊和遺失的 AppleCare+ 服務專案，在理賠核准之前，先不要清除 iPhone。接著要通知電信商，最後就是前往 appleid.apple.com，從受信任裝置列表中移除遺失的裝置。