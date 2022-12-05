名家論壇》黃至堯／想賺大錢，請先學會思考跟提問

我學東西比較慢，也因此自創了一種溫故知新的學習方式，常有老師問我，黃博士你怎麼又來報名啦?! 一門課學習多次，一本書讀好幾遍，教了100次的教案一修再修，專欄文章也習慣多年後拿出來一改再改。這樣的學習對我來說似乎特別有效。
文／黃至堯
隔離期間再一次跟陳怡安老師學習哲學踐行思考訓練。這是來自兩千多年前蘇格拉底的催生辯證法，在嚴謹的思考紀律下透過邏輯推演的諷刺反問，進行辯證，催生出人原有的智慧，是我非常喜歡的思考訓練。
閱讀「蘇格拉底對話」教我的十件事，是老師給我的課後作業。褚士瑩老師在文中強調，掌握「蘇格拉底對話技巧」，有助於認識問題的本質，透過提問更可以讓問題變小，甚至不見。我們就一起來看看文中提到練習提問技術常遇到的卡點有哪些。
大腦前額葉皮質負責理智，男生要到25歲，女生則是22歲才成熟，但情緒的系統早在青春期就成熟，這也說明了為什麼人總是感情先行，進而產生很多不理性的行為。以理性作為對話基本原則，需要對對話有熱情加上彈性思維，不能習慣性的自我設限，用道德或習慣作藉口，要對思考這件事感到愉悅及主動。
- 理性才能在對話中靠近真理
我常在課堂上提問，學生已是500強高管，仍會避免跟我四目相對，不願意直面回答。提問其實是對話的鄭重邀請，人人都需要直面問題的勇氣。對方會提問或回答，是對於你的想法感到好奇，都是「信任」的表現。我們不應背叛或浪費這份信任。褚士瑩老師強調用信任來回應信任，不會有任何損失，只會有收穫。
- 直面問題信任彼此
你有沒有聽過，指月亮會被割耳朵，燙傷要塗牙膏…? 如果因此就覺得對方很迷信或是鄉下人，其實就是否認了對方的邏輯，也等於關上溝通的大門。「常識」不一定對但必須尊重。人接觸他人的第一眼，就自然在心中開始下評斷 (沒說出來，不代表沒有)。「判斷」是理性思考的重要工具，貼標籤不是問題，要通過觀察找出證據!
- 抱持預設立場溝通很難進行!
香蕉，猴子跟熊，誰跟誰放在一起? 多數人會選擇香蕉和猴子，但在西方則會選猴子跟熊，因為他倆都是動物。面對問題，首先自我覺察，正視自己的想法，承認主觀、歧視與偏見，有助理性思考。多數人不能接受批評，即便是事實，人就是這樣野蠻不講理。嘗試通過陌生人的視角跟自己拉出距離，才有可能發現自己的問題所在。
- 不要總說我覺得，我認為…
從小父親就告誡我們要少說多聽，謹言慎行，輕諾寡信不可取。《道德經》提到: 夫輕諾必寡信，多易必多難。意思是輕易的許下承諾定很少守信用。「一言既出，駟馬難追」是一種態度，我們說的每一句話，都代表著自己的存在，呈現自己的思考方式，不是為了取悅自己或對方而對話，一定要通過理性思考不要信口開河，否則最後必禍從口出。
- 輕諾寡信不可取
我常認為自己懂得比別人多，跟人對話的時候經常變成爭辯是非，為了捍衛自己的觀點，必須很用力的說服對方，將自己的觀點跟意見強加別人身上，把雙方的對話搞得像辯論比賽。事後反思說了一個小時似乎根本沒有達到目的，對話不是競賽，更沒有輸贏。針對問題提問，釐清題目，目的是為了更好的回答問題! 對話的目的是幫助彼此看見自己思考的盲區。很多時候思考不一定是為了標準答案，是為了知道「為什麼」。
- 思考是為了知道「為什麼」
●作者：黃至堯博士／兩岸人資專家，擁有台灣、美國、香港、中國大陸多年HR暨顧問經驗，兩岸四地企業演講人氣講師。
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