名家論壇》單厚之／賴清德的困境，也是民進黨困境

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過去幾年，「蔡蘇體制」的傲慢、黑箱、不溝通，動輒挑起對立、上綱上線，即便是民進黨人也不可能視若無睹。但各項民調都顯示，民進黨政府的支持度不錯，綠營側翼修理自己人不手軟，讓民進黨越發的「一言堂」，即便蔡英文沒收初選，黨內也沒有任何的異見。
賴清德擔任副手韜光養晦，幾乎所有事都不表達意見，民進黨內也有一股勢力整天防著賴清德，讓賴清德成為民進黨內距離核心最遠、和蔡蘇體制作風差異最大的那個人。
當下賴清德的社會形象，和蔡英文、蘇貞昌、民進黨明顯有很大的差異，不少民進黨人會覺得，不管民意多厭惡蔡蘇體制，當賴清德正式登場、蔡蘇成為過去式時，多數的爭議、厭惡，也會隨之煙消雲散。在國家認同有利民進黨，國民黨又推不出好人選的情況下，賴清德2024年大選仍有很大的勝算。
但這次的選舉，民進黨所有的問題都被攤在陽光下檢驗。由於長期不處理、不面對問題，民進黨都纏繞在一起，牽連甚廣。以防疫和疫苗為例，牽扯前後任衛福部長、指揮官和一眾相關官員，幫忙護航的民進黨人，更不知凡幾。論文案，從陳明通、林智堅、鄭文燦以降，跨派系、跨縣市，而且個個都是大咖。黑道、警政風紀更是從黨、到政院到警察系統。每一件事情都足以動搖黨本。
於是敗選至今，民進黨所有的檢討都流於浮面，流於抓戰犯、潑髒水，真正的問題沒人敢碰。選後一個禮拜了，警大校長陳檡文安然無恙、指揮中心毫無愧色，整個內閣只有徐國勇一人請辭，正應驗了蔡英文選後定調的那句話「中央執政很努力」。陳明文甚至還宣稱「是英系守住了執政縣市」，聲稱英系不是戰犯。
明朝崇禎留下「君非亡國之君，臣皆亡國之臣」的千古名言。而今天的民進黨，既沒有亡國之君，也沒有亡國之臣，彷彿整個江山都是何志偉、高嘉瑜、王世堅輸掉的。民進黨過去曾有「十一寇」的事件，如今上下噤聲的氛圍，比當年有過之而無不及。
擺在賴清德面前的難題是，如果此時不跳出來，以目前的黨內氛圍，不管誰接黨主席、閣揆換不換人，都還是蔡英文意志的延續，所有今天的問題、失敗的原因，都不可能被檢討、被解決，人民看到的永遠是同樣的一幫人、同樣的作風，而這些都會變成賴清德明年的包袱。
但現在的民進黨已經是蛇鼠一窩、臭不可聞，賴清德如果擔任黨主席，就要扛下「蘇蔡體制」的包袱，必然傷害自己的形象和支持度，降低自己2024年的起點。而蘇蔡體制所有的問題都源自於人，而這些人彼此早就盤根錯節，即便賴清德有心拿起手術刀，也很難一一剝離民進黨壞死的組織；甚至可能是還沒解決問題，就遭到黨內各方勢力的反噬。
許信良之所以會異想天開，建議該由林飛帆出任黨主席，就是預見按照目前的情況發展下去，民進黨中央必然仍是延續蔡英文的意志，也絕對不可能有任何的改革。所以必須要有一個跟當下利益無涉的入主黨中央，民進黨才可能脫胎換骨。但這件事若由賴清德來做，結果必然是傷筋動骨。
但異想天開畢竟只是異想天開，民進黨當下的狀況和2008年蔡英文接任黨主席時截然不同，在蔡英文不願放手的情況下，政治實力薄弱的林飛帆根本不可能上位，即便真的上位，也無力改革，甚至連戳破國王的新衣，檢討英系都不可能做到。
民進黨這列「失速列車」至今沒有任何轉彎、煞車的跡象，這樣的狀況持續到明年，終究只有毀滅一途。賴清德即便再怕麻煩、再不願弄髒自己的雙手，恐怕還是不得不扛下「改革」的責任。否則若以民進黨目前的思維和陣容，要去面對2024年的大選，即便主將是賴清德，結果恐怕也不樂觀。
●作者：單厚之／資深媒體人
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