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聖誕節交換禮物怎麼買不雞肋？Dcard年輕人最愛「這3類」

▲好物研究室觀察到年輕族群在聖誕節前，會費盡心思尋找交換禮物的商品。（圖／官方提供）
▲好物研究室觀察到年輕族群在聖誕節前，會費盡心思尋找交換禮物的商品。（圖／官方提供）

記者周淑萍/綜合報導

聖誕節快到了，充滿儀式感的交換禮物環節不可少！但該怎麼買才不會變成「雞肋」禮物呢？以年輕人為主的Dcard旗下的電商品牌「好物研究室」就統計出2022年上升最快為居家香氛、3C 商品還有美妝保養都是大熱門。且其日起到12/31期間與AFTEE合作，推出年末三重限時優惠，最高可折200元。

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年輕人都怎麼買東西的？根據好物研究室電商經理陳宇璿分析：「年輕消費者在下單前除了搜尋網紅開箱、上網看產品資訊外，也有越來越多人習慣以『產品名＋Dcard』來搜尋，期望透過此方式了解其他素人對於商品的使用心得及回饋。」 好物研究室今年的 GMV（商品交易總額）相比去年成長 140%，且消費年齡層有 90 % 為 18 -34 歲，儼然已成為台灣年輕世代消費決策的新入口。好物研究室公布 2022 年的消費趨勢，看看哪些是交換禮物的夯貨。

根據好物研究室數據統計，2022 年站上竄升最快為生活品類中的「居家香氛」，生活品類年度業績排行 TOP 10 中就有 5 款是居家香氛，可見疫情讓年輕人在家時間變長，也更需要調劑生活的商品。此外許多人因為疫情無法出國或參與休閒活動，選擇將預算轉移到 3C 商品上，帶動高單價的 3C 商品如 iPhone 14 系列和 Switch OLED 版本銷量皆明顯上升，其中 Switch OLED 版本相比去年銷量也成長了 5 倍。隨著 2022 年下半年國門逐漸開放與政策鬆綁，美妝、保養與鞋包品類的銷量也逐漸攀升。

好物研究室也發現網購的原生族群更追求快速付款與在意付款的交易安全，仍有高達 70% 的用戶選擇超商取貨付款，今日好物研究室也正式宣布與在台灣擁有超過 2,500 家合作商家的先買後付( Buy Now Pay Later )的「AFTEE先享後付」合作，且推出年末三重限時優惠，第一重：12 / 1 - 12 / 31 在好物研究室結帳時使用 AFTEE 先享後付付款，不限名額現折 10% （上限 100 元），第二重：加碼於 12 / 1、 12 / 12、12 / 20、12 / 26，搭配全站滿額折活動，AFTEE 先享後付新客最高可現折 15%（上限 200 元），第三重：只要下載成為 AFTEE 先享後付App 會員，繳費後再送 10% AFTEE 先享後付專屬折扣碼（上限 50 元）。

▲好物研究室正式宣布與先買後付( Buy Now Pay Later )領導品牌「AFTEE先享後付」合作。（(圖／官方提供)
▲好物研究室正式宣布與先買後付( Buy Now Pay Later )領導品牌「AFTEE先享後付」合作。（(圖／官方提供)
▲2022 年站上竄升最快為生活品類中的「居家香氛」，生活品類年度業績排行 TOP 10 中就有 5 款是居家香氛。(圖／官方提供)
▲2022 年站上竄升最快為生活品類中的「居家香氛」，生活品類年度業績排行 TOP 10 中就有 5 款是居家香氛。(圖／官方提供)

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