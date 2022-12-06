聖誕節交換禮物怎麼買不雞肋？Dcard年輕人最愛「這3類」

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根據好物研究室數據統計，2022 年站上竄升最快為生活品類中的「居家香氛」，生活品類年度業績排行 TOP 10 中就有 5 款是居家香氛，可見疫情讓年輕人在家時間變長，也更需要調劑生活的商品。此外許多人因為疫情無法出國或參與休閒活動，選擇將預算轉移到 3C 商品上，帶動高單價的 3C 商品如 iPhone 14 系列和 Switch OLED 版本銷量皆明顯上升，其中 Switch OLED 版本相比去年銷量也成長了 5 倍。隨著 2022 年下半年國門逐漸開放與政策鬆綁，美妝、保養與鞋包品類的銷量也逐漸攀升。
好物研究室也發現網購的原生族群更追求快速付款與在意付款的交易安全，仍有高達 70% 的用戶選擇超商取貨付款，今日好物研究室也正式宣布與在台灣擁有超過 2,500 家合作商家的先買後付( Buy Now Pay Later )的「AFTEE先享後付」合作，且推出年末三重限時優惠，第一重：12 / 1 - 12 / 31 在好物研究室結帳時使用 AFTEE 先享後付付款，不限名額現折 10% （上限 100 元），第二重：加碼於 12 / 1、 12 / 12、12 / 20、12 / 26，搭配全站滿額折活動，AFTEE 先享後付新客最高可現折 15%（上限 200 元），第三重：只要下載成為 AFTEE 先享後付App 會員，繳費後再送 10% AFTEE 先享後付專屬折扣碼（上限 50 元）。