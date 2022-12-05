疫情趨緩搶觀光財 萬豪13家酒店推「心動台灣」吸客
疫情趨緩，邊境鬆綁，正是搶攻旅遊商機好時節。萬豪國際集團宣佈，旗下13家酒店、11個代表品牌，即日起至2023年3月31日推出「心動台灣」住房專案，凡預訂指定酒店連續2晚住宿，即可以超值半價加購餐飲消費額；所以無論是年假開心出遊或是期待元宵、二二八連假時光，建議把握時機提早規劃旅程撿便宜。
記者金武鳯/台中報導
此外，台中萬楓酒店，桃園大溪笠復威斯汀度假酒店、台北國泰萬怡酒店、台南安平雅樂軒酒店及台北萬豪酒店，此次更與新光三越合作年末會員點數盛典。活動期間，開啟新光三越會員APP 點數專區扣指SKM points 點數，即可獲得參與酒店豪華客房住宿券及餐飲禮遇，如台中萬楓酒店於楓橋餐廳的雙人下午茶體驗，或台南安平雅樂軒酒店大船入港調酒Shot船等，邀你免費享受舒適的度假體驗。
值得一提的是，創立四年的台中萬楓酒店，獲頒Marriott Hotel of the Year 2020 Select，這是在大中華區逾百間的萬豪精選品牌酒店中脫穎而出。總經理丹尼爾表示，台中萬楓酒店始終保持熱情待客，聆聽旅客的聲音及隨時保持彈性變化，要讓每一位賓客享受賓至如歸的服務。
疫情趨緩，國境解封後，勢必帶動會議及尾牙春酒的需求大增，台中萬楓推出 1 桌即可預訂的春酒尾牙專案，以吸引微型企業主上門，熱門時段在1個月前紛紛搶訂，假日住宿更是一房難求。
總經理丹尼爾很看好台中國際商務客商機，以及休閒觀光旅遊需求，因為台中承載在地人文與生活特色，具備吸引國人及國際觀光客蒞臨魅力，預期2023年Q2國際航班供應狀況回穩後，將會帶來一波旅遊高峰期。另外相當期待台中國際會展中心於2023年完工，可預期未來的國際型策展或貿易型會展，勢必會讓台中直接對接世界，帶來更多商機。