加拿大「印太戰略」擬派更多軍艦穿越台海！中國跳腳抗議

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趙美蘭發表上述言論前不久，美國國防部剛公布了1份有關中國軍力的年度報告，預計2035年中國將擁有1500枚核彈頭，趙美蘭表示，加拿大已經注意到了中國核擴張的快速，也了解加國必須做更多，才能對該地區的安全發揮作用；加拿大將與「五眼聯盟」成員（美國、英國、加拿大、澳洲、紐西蘭）投入更多資金建立情報共享網絡，確保在印太地區擁有更好的情報能力。
趙美蘭也提到台灣，強調台海問題須清楚明確，台海仍是國際海域，加拿大將持續執行以規則為基礎的國際秩序，而這也是為何今年夏天，加拿大派出巡防艦與美軍一道穿越台海的原因，未來不排除還會有更多巡防艦穿越台海的行動。在這之前，中國官員曾告訴美國，北京不承認台灣海峽為國際水域。
針對趙美蘭的言論，中國外交部發言人毛寧5日回應稱，中方已多次闡明在台灣海峽享有主權、主權權利和管轄權，中國一貫尊重各國依據國際法享有的航行權利，但堅決反對任何國家以航行自由為名，挑釁、威脅中國主權和安全。
有外媒引述中國官媒稱，在加國宣稱未來將派遣更多軍艦穿越台海的同時，離台海不遠的渤海海域，大連海事局週一發出航行警告，12月6日12時至14日12時，渤海部分海域執行軍事任務，禁止駛入。
上個月27日，加拿大甫通過新的印太地區經濟和外交戰略，預定未來5年撥款23億加幣（約新台幣530億元），用以緩解具「破壞性」的中國帶來的風險，內容提到加拿大將加強在亞太地區的海軍部署，增加軍事參與和情報能力，當時趙美蘭就說到，新戰略向該地區發出明確的訊息，就是「加拿大在這裡，他們可以信任我們會留在這裡」，也被視為特別針對與渥太華關係緊張的北京而來。