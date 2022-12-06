藍綠互攻黑道參政！呂秋遠點9人：好意思攻擊誰是黑道？

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呂秋遠認為，「黑道參政」根本就是假議題，只是為了選舉抹黑對手才使用，「不然，哪個政黨沒有組織犯罪、詐欺、槍砲、毒品前科的黨員？更不要說國民黨，這個政黨也好意思出來抹黑別人？」
呂秋遠表示，1990年代黑金政治一發不可收拾，前屏東縣議長鄭太吉曾經說過「高屏溪以南殺人不犯法」，還曾當著某個母親的面前，將她的兒子開槍打死，當時媒體不敢報，警察也不敢抓人，大家都覺得這是往事不用再提，人生已多風雨？現在就是要監督民進黨，扯國民黨的破事做什麼？
根據前時代力量立委黃國昌統計，今年地方選舉有1677名縣市議員候選人，其中195人具有犯罪前科，國民黨含14.4%、民進黨9.5%、台灣民眾黨2.2%、時代力量2.2%、無黨籍12.9%。
呂秋遠更點名國民黨9人，直批「有這麼豐富的黑道背景與候選人，國民黨怎麼好意思攻擊誰是黑道？」，名單包含國民黨中常委蕭景田、國民黨新竹市黨部主委許修睿、苗栗縣長當選人鍾東錦（因參選被開除黨籍）、國民黨桃園市黨部主委邱奕勝、國民黨立委羅明才、國民黨台北市議員葉林傳、國民黨南投縣議長何勝豐、國民黨南投縣副議長潘一全、國民黨籍雲林縣議長沈宗隆。
呂秋遠也認為，黑道這種不確定的法律概念，要不要禁止從政，只要能通過憲法檢驗，都可以公評，姑且不論是不是違憲，因應這個議題，民進黨現在提出選罷法修正案，明訂槍砲、毒品、組織犯罪等前科者，不得從政，國民黨會不會贊成？國昌老師與館長，會不會想要加碼？畢竟，根據館長的說法，台灣有三分之一的人不能從政，想到就覺得很刺激，不是嗎？（編輯：孫唯容）