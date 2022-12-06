台股早盤約跌60點　生技醫療、電動車族群逆勢走高

美國經濟數據引發市場憂心聯準會會鷹派升息，美股四大指數昨（5）日皆收跌。台北股市今（6）日開盤也走低，早盤一度跌近60點，來到14921點，跌幅0.2%。權值王台積電早盤小跌，來到盤下488.5元的位置。其他大型股如鴻海、南亞科、國巨、旺宏、英業達都走跌。今日盤面焦點為生技醫療、元宇宙與電動車概念股。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數5日下跌482.78點，或1.4%，收33947.點；那斯達克指數下跌221.56點，或1.93%，收11239.94點；標普500指數下跌72.86點，或1.79%，收3998.84點；費城半導體指數下跌33.2點，或1.20%，收2738.點。
台北股市今日早盤一度跌近60點，來到14921點。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤小跌來到盤下488.5元的位置。同樣為晶圓代工的聯電小跌，世界先進跌0.5%、力積電跌0.7%。
其他大型電子股熄火，像是鴻海11月營收受到鄭州疫情影響呈現月減，早盤跌1%，來到104.5元左右。南亞科、華碩、友達、和碩、國巨、旺宏、英業達、旺宏跌0.6%到超過1%。
今日生技醫療股逆勢走揚，基亞飆漲停，大江漲7%，鈺緯、德英、寶齡富錦、羅麗芬、和康生漲4%以上，佰研、亨泰光、麗豐、泰福、晶碩漲3%。元宇宙的宏達電、創王、佐臻漲1%以上。電動車概念股表現也很搶眼，華城飆漲停，中興電、大亞、維熹、系統電漲2到5%。