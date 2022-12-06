選後再組敗選者聯盟？民眾黨團籲內閣儘速總辭改組

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張其祿表示，此次中選會違憲剝奪6.5萬名確診隔離者投票權，以及長期不願完備世界各國落實已久的「不在籍投票」，都讓民眾參與投票的意願更加低落，雖然目前《全國性公民投票不在籍投票法》草案很難被排上這會期的議程，但還是要呼籲藍綠兩大黨正視這個議題。
民眾黨團總召邱臣遠表示，九合一選舉敗選後，雖然蔡英文總統與蘇貞昌院長說要謙虛面對民意，但是仍是「背離民意、言行不一」，嘴巴謙卑，但還是表現出傲慢態，九合一選舉慘敗凸顯人民不滿防疫不力、民生經濟惡化、薪水倒退、戰爭風險加劇，民意對內閣團隊的失望，呼籲蘇貞昌別再眷戀，內閣應儘速總辭。
邱臣遠進一步指出，2018年地方選舉民進黨大敗，執政縣市從13個降為6個，時任行政院長賴清德辭職下台，但甫敗選的蘇貞昌卻華麗轉身接任閣揆、陳其邁任行政院副院長、林佳龍成了交通部長、李進勇成為中選會主委，合力組成「敗選者聯盟」，讓人感覺是「高傲、不謙卑聯盟」，今年再度大敗，他呼籲內閣總辭後，再依專業任命部會首長，而不是成為縣市長敗選者延續政治生命的舞台，別再重演「敗選者聯盟」鬧劇。
民眾黨團副總召賴香伶指出，勞動基金2022年截至10月底之評價後收益數為-4,295.6億元，其中勞保基金虧了717.4億，已超過明年度勞動部編列的450億元預算撥補，但撥補杯水車薪，投資收益也絕非救勞保的妙藥。他在2020年9月29日、2021年3月2日、2022年3月1日質詢蘇貞昌院長，究竟對勞保改革有無方案，但每次都只得到蘇貞昌的敷衍，這種擺明要把問題留給2024年後執政者的心態，足以說明其不適任，「不適任的內閣該換就換、不適任的蘇院長請總統該換就換」。
會後媒體詢問前新竹市長林智堅、桃園市長鄭文燦台大國發所論文被學倫會認定抄襲，學位遭撤銷，指導教授都是國安局長陳明通，邱臣遠表示，這次九合一選舉期間有這麼多論文爭議，機制上應做通盤檢討，但「陳局長不回應陳教授的問題」的說法民眾不能接受，陳明通應該負責，應知所進退，蔡英文也應該有所判斷。