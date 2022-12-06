大股東龍邦質疑處分過程喊告　泰山賣全家金雞母股價跌8%

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泰山賣掉金雞母全家股權，希望阻止市場派的進攻，不過，對於出售對象是誰，重訊上相關高層快閃不願回答。龍邦隨後也發出聲明表示此舉已經嚴重損害公司商譽，並對公司治理造成不可抹滅之損害，更漠視廣大股東權益。龍邦作為大股東，將循正規管道向主管機關提出申訴並研擬依法提告。
龍邦指出公司一直以來以穩定泰山經營體系、協助公司長遠發展為目標，持續買進泰山股票為公司一貫立場。日前12月2日泰山董事會決議處分所持有之絕大部分全家股份之議案，事前既無詳細之評估，也未於董事會中為詳細說明。
龍邦表示，此舉對公司之經營有莫大之傷害，獨立董事杜英達已表示反對意見，公司所屬之代表人董事於會中亦強烈反對，但董事會仍違法決議通過該等無效之議案。同時也批評泰山重訊不到90秒就結束，也不接受記者提問，顯見泰山公司之傲慢。
而泰山也在5日深夜發出5點聲明，表示：
一、本案之處分過程完全符合程序，包含經理部門事先徵詢二位外部律師出具法律意見書，並經過審計委員會及董事會的充分討論，經董事會合議決議後及通過相關授權事項後，始進行相關出售程序。
二、全家便利商店係泰山企業之長期投資，售出全家股票完全不影響公司本業經營，並不適用公司法第185條之規定，歷年來已有許多上市公司處分長期投資股份之案例可供參考。
三、泰山投資全家便利商店，歷年從全家分得之投資收益，佔公司淨利的比重，從2017年的高達91%，逐步降低至2020年的56%，顯見公司大幅改善本業經營，減少對業外投資收益之依賴，透過處分此業外投資，將可進一步專注於本業經營。
四、國內外的投資環境詭譎，對未來便利商店的經營有許多挑戰，現階段進行此投資的獲利了結，除了確保公司股東利益，更可改善財務結構、充實營運資金，促進公司本業之增長。
五、重大訊息說明會直播結束後，亦補接受記者採訪，並無迴避或敷衍。