新冠衝擊！估443萬人健康指數變差　3症狀創新高

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楊聰財進一步指出，特別在「生活掌握」指標上有明顯影響，36.6%的國人認為缺乏歸屬感、22.2%國人不認為將來會更好，心身健康方面，睡得不好有40.2%、感到焦慮緊張41.1%、記性不佳40.2%3症狀更是創新高，這是國人要一起面對的課題，另精神健康層面中，「生活掌握」面向中缺乏歸屬感人口比例近4成新高36.6%，要當心容易造成孤寂感、憂鬱症等問題。
值得注意的是，楊聰財提到，今年調查新增死亡態度調查題項，發現有217.6萬高死亡恐懼者，精神健壯程度77.8分不及格 ，其中女性比例顯著大於男性、20至40歲青壯年比例大於其他年齡層，且發現兩者有顯著相關性，越恐懼精神健壯度越低，顯示死亡議題對於國人的精神健壯程度有待加強。
楊聰財建議，在現代壓力較大、身心健康緊繃年代，民眾可適當放風、每天做80次腹式呼吸法、養成運動習慣，增加多巴胺、腦內啡等、養成良好睡眠與作息習慣，並鼓勵民眾睡前寫感恩日記與快樂日記，可較好入眠與減少惡夢頻率。
精神健康基金會董事長、台大醫學院精神科名譽教授胡海國表示，疫情高度衝擊下，正向面對死亡的態度會提升精神健壯程度，然而這是社會上非常欠缺的，大眾應對死亡有正向看法與態度面對，增加生死觀教育，以及改善生存環境的穩定，避免產生的過多焦慮，減損精神健壯程度。
要特別關注的是，胡海國分析，疫情影響重者，在低於40歲的年輕與中壯年族群較普遍，但年輕族群精神健康韌性較強，比較會找資源，中壯年與年老族群精神健康韌性較低，因此社會要對年輕世代有信心，也要多關心中壯年，「不好的時候，韌性要夠」，維持他們的生活品質。
胡海國也說，多數人可能在疫情中都不緊張，但部分族群較容易敏感，甚至於現在仍有部分人不敢出門，要關心這些韌性較差的人，對疫情、各種事情可能擔心程度較高，對這些人來說疫情還沒過，造成慢性傷害與壓力，假如周遭有這些人，希望社會可以多給予包容、了解，帶著他們進行放鬆練習，加速跟上復原腳步。
精神健康基金會呼籲，在後疫情時代，政府必須正視經濟問題，以及貧富差距對國人造成的精神衝擊，雖目前已有振興方案改善國人受疫情出現的經濟困難，但不應一味的用金錢去解決金錢問題，應該正視金錢帶來的精神生活問題，去補足社會中對精神資源的需求以及困難。
此外，精神健康基金會表示，社會氛圍不應單以經濟狀況評斷個人的價值；根據調查，個人意義價值創20年新高，隨著時代的演進，價值不再只有收入，家庭之間的互動、人際之間的連結、個人興趣的培養茁壯都應該是國人提升精神健壯度與精神靭性的方向。
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